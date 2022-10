In bicicletta fino alle rive del lago Ceresio: finanziato il progetto della Comunità montana del Piambello

Altri soldi in arrivo nell’Alto Varesotto per la rete di piste e percorsi ciclopedonali che sta prendendo forma sotto la regia della Comunità montana del Piambello.

E’ di oggi la notizia dell’avvenuto finanziamento con 633mila euro del progetto per prolungare il primo tratto della pista ciclopedonale di Porto Ceresio – inaugurato lo scorso 1° aprile – fino alle rive del lago Ceresio. Nella richiesta di finanziamento anche interventi di manutenzione della pista ciclopedonale che da Lavena Ponte Tresa arriva a Ganna e della diramazione verso Ghirla e Cunardo.

«Non abbiamo ancora in mano il decreto ma la notizia di questi 633mila euro di finanziamento da parte di Regione Lombardia sul bando che che avevamo presentato alla fine di marzo è sicuramente un’ottima notizia, se pensiamo che avevamo chiesto un contributo di 700mila euro e ci è stato finanziato praticamente il 90% del progetto – dice Paolo Sartorio, presidente della Comunità montana del Piambello – Visto l’importo siamo sicuri che il prolungamento della pista ciclabile fino alle rive del lago si farà, per gli altri lavori occorre attendere il decreto».

Il contributo è frutto del rifinanziamento con 15 milioni di euro del Bando Itinerari di Regione Lombardia che ha permesso ad una trentina di comuni esclusi dalla prima assegnazione di fondi, di ottenere i fondi richiesti: «Eravamo al 13° posto, a pari punteggio con altri comuni e dunque fiduciosi di poter rientrare in graduatoria in seconda battuta. E così è stato», dice Sartorio.

I tempi per la realizzazione dell’opera non saranno lunghissimi: se tutto procederà senza intoppi la Comunità montana e il Comune di Porto Ceresio contano di poter indire la gara d’appalto per la prossima primavera e concludere i lavori per il nuovo tratto di ciclabile entro l’inverno 2023-2024.

Andrebbe così a completarsi il primo tratto verso nord della ciclopedonale che in futuro collegherà tutti i comuni della Valceresio partendo da Porto Ceresio e arrivando a congiungersi con la ciclabile della Valganna e con il capoluogo.

Nella parte finale, verso Varese, altri tratti sono stati realizzati dal Comune di Induno Olona e da quello di Arcisate