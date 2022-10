Biglietti, stadio e parcheggio: le info utili per Varesina-Varese

Sarà una gara attesa, uno scontro tanto importante in campo, quando sentito sugli spalti. Varesina-Varese andrà in scena domenica 9 ottobre (ore 15.00) e, per cercare di evitare sul nascere alcune problematiche che potrebbero verificarsi, la società rossoblu ha comunicato alcune informazioni utili per i tifosi che vorranno vivere la gara allo stadio di Venegono Superiore.

BIGLIETTI

Il costo del biglietto sarà di 10 euro per la tribuna centrale e 5 per la tribuna laterale scoperta. Per tutti i minori di 14 anni l’ingresso sarà gratuito.

Sarà possibile acquistare i tagliandi venerdì 7 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 al “Varesina Stadium” di Venegono Superiore, mentre il giorno della gara la biglietteria aprirà alle ore 14.

PARCHEGGI

Visto il limitato numero di parcheggi nelle vicinanze dell’impianto sportivo (che ricordiamo essere in via Monte Nero), la società rossoblu invita a utilizzare il più possibile il car pooling e non posteggiare davanti alle abitazioni o fuori dai parcheggi.

La società consiglia anche, come alternative, piazza Aldo Moro, via Monte Nero, via Monviso e via Monte Rosa.