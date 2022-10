Bilancio allarmante per la sicurezza stradale lombarda: Per Aci Varese “è necessario #prevederepreprevenire”

Se ne è parlato lunedì sera durante la trasmissione televisiva Grand Prix Time, condotta sui canali Mediapason da Gigi Vignando, che ha visto ospiti Geronimo La Russa, Presidente di AC Milano e Giuseppe Redaelli, Presidente di AC Varese, insieme ai giornalisti Oscar Berselli e Paolo Filisetti: il bilancio della sicurezza stradale in Lombardia è molto pesante.

Nel 2021 in Lombardia sono stati registrati 357 morti e 33.672 feriti per un totale di 25.838 incidenti. Di questi 28 decessi, 2736 feriti e 2.098 incidenti sono avvenuti in provincia di Varese, che rappresenta poco meno del 9% della popolazione e del circolante di tutta la regione. Un dato particolarmente allarmante rispetto all’anno precedente, con aumenti su base regionale del 12% sui morti, del 23% sui feriti e del 23% sul totale degli incidenti e su base provinciale rispettivamente del 35%, del 20% e del 20%.

«Il dato in provincia di Varese diventa ancor più allarmante se si considera che circa il 75% dei morti è vittima incolpevole perché procedeva o manovrava regolarmente – ha sottolineato in trasmissione Giuseppe Redaelli – E il tema portante della campagna in corso #PrevederePerPrevenire di Automobile Club Varese è proprio quello di ricordare a tutti gli utenti della strada il reciproco dovere morale e legale da rispettare: la consapevolezza della responsabilità verso gli altri e quindi l’esigenza di mantenere sempre viva l’attenzione sulla strada senza confidare nelle proprie capacità ‘multitasking’».

«Un risultato a cui si giunge avendo preso coscienza dei propri limiti e soprattutto delle proprie capacità nella percezione del pericolo e nella valutazione del rischio – ha continuato Redaelli – Quanto queste sono più basse, tanto maggiore è la probabilità che si possa essere causa di incidenti. Queste tematiche sono state approfondite nel dettaglio in occasione del Villaggio della Sicurezza, tenutosi proprio a Varese dal 10 al 16 ottobre. Nell’ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione di tutti gli utenti della strada sono stati organizzati incontri e corsi, tanto teorici quanto pratici, che hanno spinto i giovani (e non solo loro) a riflettere sulle insidie, spesso sottovalutate o addirittura non considerate, che sono insite nella circolazione stradale. Abbiamo cercato di lavorare in parallelo con l’iniziativa #PrevederePerPrevenire e le tematiche da essa proposta: particolare successo, ad esempio, ha riscosso il corso pratico di guida sicura interamente dedicato ai monopattini elettrici, mezzi sempre più presenti lungo le strade e nei confronti dei quali bisognerà dunque approcciarsi in modo nuovo e prudente».

Dichiarandosi totalmente d’accordo con il collega Redaelli, il presidente La Russa ha dal canto suo sottolineato come sia importante ricordare che: «Quanto più hai fretta e tanto più devi andare piano – ha infatti spiegato – E non ci si deve crogiolare pensando alla sicurezza delle auto moderne ma pensare sempre che ‘l’uomo è al centro di tutto’».

Unanime durante la trasmissione la richiesta di meglio disciplinare l’utilizzo dei monopattini, anche sanzionando l’uso sconsiderato da parte di molti utenti che lo considerano un ‘lasciapassare’ per ogni superficie urbana. Il conduttore Gigi Vignando, infine, ricordando l’attività di AC Varese lanciata in questi giorni ha fatto scorrere alcune slides riferite proprio a #prevedereperprevenire ed ha auspicato di poter presto tornare ad ospitare i Presidenti La Russa e Redaelli per continuare a dibattere le tematiche sulla sicurezza stradale che hanno promosso numerose domande e commenti da parte del pubblico sportivo ed ha espresso al presidente Redaelli e al suo Consiglio il proprio apprezzamento e sostegno per il lavoro svolto e da svolgere ancora per il prossimo quadriennio, ricordando che il 22 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo di Automobile Club Varese.