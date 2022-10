A Binago il primo trofeo cross country di mountain bike

Un circuito di nove chilometri all’ombra dei boschi del Parco Pineta da affrontare in mountain bike. L’associazione sportiva Ibex Bike Run organizza domenica 23 ottobre a Binago il primo trofeo cross country.

Il programma

Dalle 14 alle 18 di sabato 22 ottobre, per chi non l’abbia già fatto online a questo link, è possibile iscriversi alla gara direttamente al punto di ritrovo presso il centro di vita associativa Alcide De Gasperi di Binago.

Domenica 23 ottobre dalle 8 alle 9 c’è ancora tempo per iscriversi. La manifestazione entra nel vivo alle 9.30 con la partenza della prima categoria in gara. La competizione si svolge su un circuito di nove chilometri inserito completamente all’interno del Parco Pineta, senza nessun attraversamento stradale trafficato. Per gli uomini il risultato si decide in tre giri, mentre per le donne e i ragazzi due. Al termine della gara vengono premiati i primi tre assoluti tra gli uomini, le prime tre assolute tra le donne e i primi tre di ogni categoria. Un premio va anche all’ultimo classificato, per aver preso parte all’iniziativa e portato a termine il percorso. Il costo di iscrizione è di 17 euro.

Finite le gare, alle 11 parte la pedalata ecologica, aperta a chiunque voglia cogliere l’occasione per avvicinarsi alla passione della mountain bike. A chiusura dell’evento c’è il pasta party, per ristorarsi e trascorrere un po’ di tempo in compagnia e spensieratezza.

«Il primo trofeo xc di Binago»

C’è trepidazione tra i soci della Ibex Bike Run per quello che è il primo trofeo cross country di mountain bike che si disputa nel paese comasco. «È la prima volta che Binago ospita un evento del genere – spiega il presidente dell’associazione Giovanni Corigliano -. Tra coloro che si sono già iscritti alla gara abbiamo anche la campionessa del mondo di mountain bike Karin Tosato. Con questa gara vogliamo avvicinare al mondo della mtb anche i più piccoli, la nuova generazione di ciclisti, aprendo una categoria dedicata a loro».

La gara viene ripresa in diretta da Mtb Channel e trasmessa in tv a livello nazionale su Bike Channel Sky e Sport Italia. Il trofeo è organizzato da Ibex Bike Run in collaborazione con Coma Bike, Acsi, il Comune e la Pro Loco di Binago. L’evento è sostenuto da Castelli macchine agricole, Tempocasa, Riequilibrio Sportivo, 2Eco Energy e Kinesio Hack.