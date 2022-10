Blocco degli straordinari e manifestazioni. Aperto lo stato di agitazione alla Whirlpool di Cassinetta

“Tutti insieme per il lavoro”, il documento diramato dalla rsu dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, apre ufficialmente lo stato di agitazione dei lavoratori. Il sindacato dei metalmeccanici reagisce, dunque, alla decisione della multinazionale americana di non presentarsi al tavolo convocato dal ministero dello Sviluppo economico il 28 settembre scorso.

La rsu dello stabilimento, rappresentata da Matteo Berardi per la Fiom Cgil, Tiziano Franceschetti per la Fim Cisl dei laghi e Chiara Cola per la Uilm Uil, in linea con quanto discusso durante il coordinamento nazionale, ha deciso di continuare con le mobilitazioni fino a quando Whirlpool non avrà accettato un confronto sull’annunciata revisione strategica del gruppo Emea e sulla mancata presentazione di un piano industriale per i prossimi anni

La rsu dello stabilimento Whirlpool, da sinistra: Matteo Berardi, Chiara Cola e Tiziano Franceschetti

Le iniziative sul sito di Cassinetta coinvolgeranno tutto il territorio provinciale a tutti i livelli, iniziando dai comuni di Biandronno e Ternate dove è situato lo stabilimento Whirlpool. La sera del 14 ottobre è prevista una fiaccolata “Tutti insieme per il lavoro” a cui sono invitati tutti i lavoratori della multinazionale americana e dell’indotto, ma anche cittadini del territorio, istituzioni civili e religiose, il sindacato territoriale e confederale. Il ritrovo e la partenza saranno presso la Whirlpool , con i criteri e le modalità organizzative che saranno comunicate nei prossimi giorni.

La rsu ha previsto anche il blocco degli straordinari un pacchetto di 4 ore di sciopero di tutto il gruppo che saranno gestite a livello di sito. «Mai come in questo momento – scrive in una nota la rsu – occorre la massima attenzione nel mettere al centro il lavoro ed il suo valore. “Tuteliamo tutti insieme il lavoro partendo dal nostro territorio».