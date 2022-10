Blu Volley Valcuvia: il torneo di pallavolo Carnabajos – memorial Sergio Manfredi

Nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre, Blu Volley Valcuvia in collaborazione con SCAG Laveno, Luino Volley e Pro Caravate Volley e con il patrocinio dei Comuni di Caravate, Cuveglio, Germignaga, Laveno Mombello e Luino, ha dato vita alla prima edizione del torneo Carnabajos – Memorial Sergio Manfredi.

Il torneo era riservato alle categorie under 14, 16, 18 e alle serie D e C femminili nonché alla prima divisione maschile. Le diverse squadre iscritte alla competizione si sono affrontate nei campi di gara di Germignaga (serie D e C), Cuveglio (under 14), Gemonio (under 18), Caravate (Under 16) e Laveno (1 divisione). Sono stati tre giorni di pallavolo molto intensi che hanno portato nuovamente tanti ragazzi in palestra, bel gioco sui campi e un discreto numero di spettatori sugli spalti pronti a sostenete i propri colori. L’organizzazione è stata meticolosa e puntuale e ha saputo gestire la, non facile, situazione logistica dei cinque campi di gara, tutti in comuni diversi, in modo esemplare.

Per la prima volta, dopo due anni di “stop pandemico” forzato, molte persone si sono di nuovo trovate a collaborare insieme e ciascuno ha saputo dare il meglio di se per dare vita alla manifestazione sportiva, particolarmente voluta e sentita in casa Blu Volley per ricordare Sergio Manfredi che tanto ha dato alla pallavolo italiana e che purtroppo ci ha lasciato il 19 aprile 2020, in piena pandemia covid.

Sergio Manfredi, persona conosciutissima nell’ambito sportivo della pallavolo italiana, storico dirigente sportivo della pallavolo milanese negli anni ’80 e ’90, persona schietta e pragmatica, da sempre appassionato di questo sport, ha ricoperto diversi ruoli con lungimiranza e passione. Agli inizi degli anni ’80 divenne Consigliere e poi Presidente del Comitato Provinciale di Milano, adoperandosi nella promozione dello sport e dando l’avvio ad una vigorosa crescita sportiva e politica del territorio lombardo. Nel 1988 venne eletto Consigliere Nazionale della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), incarico che conservò fino al 1995, quando, motivi di salute, gli impedirono di continuare oltre. E’ bello ed esaltante ricordare Sergio Manfredi accanto a Velasco con la “nazionale del secolo”, la nazionale italiana imbattibile, definita in campo pallavolistico “Generazione di fenomeni” e riconosciuta come una delle squadre più forti di tutti i tempi. Anche se non più con cariche ufficiali continuò a collaborare con il Comitato di Milano e con il Comitato Regionale della Lombardia nell’organizzazione dei grandi eventi.

Nel 1994 si trasferì a Cuveglio con la famiglia e qui, da “dietro le quinte”, ha saputo dare i consigli all’allora nascente società Blu Volley che oggi lo vuole ringraziare pubblicamente e onorare per quanto ha fatto per il movimento della pallavolo. Nel corso delle premiazioni, avvenute nel palazzetto di Laveno Mombello c’è stato un commovente momento dedicato al ricordo di Sergio Manfredi, tanto più che a farlo è stata proprio la figlia, Mariateresa Manfredi, attuale Presidente della Blu Volley, seguito da un lungo applauso di un palazzetto gremito. Tra le autorità presenti alla cerimonia di premiazioni, c’erano il Sindaco di Caravate Nicola Tardugno e l’Assessore allo sport del Comune di Laveno Mombello Barbara Sonzogni. Erano altresì presenti alcuni vecchi giocatori del Carnabajos, prima società oratoriale che Sergio Manfredi fondò in quel di Senago cinquanta anni fa.

Sono state premiate le prime tre squadre e gli MVP di ciascuna categoria:

Under 14 femminile 1° PALLAVOLO CASTRONNO 2° ASD PHOENIX CANTELLO 3° BLU VOLLEY MVP Castronno: Caterina Castiglioni

Under 16 femminile 1° VIVIVOLEY 2° BLU VOLLEY 3° PALLAVOLO CASTRONNO MVP ViviVolley: Camilla Savio

Under 18 femminile 1° BLU VOLLEY 2° VALBOSSA VOLLEY 3° LUINO VOLLEY MVP BluVolley: Fiona Evandri

SERIE C-D femminile 1° LUINO VOLLEY 2° VIVI VOLLEY 3° BLU VOLLEY MVP Luino: Fioranna Pozzi

1DM Maschile 1° KARASUNO 2° SCAG LAVENO 3° SCAG LAVENO U18 MVP Scag Laveno: Davide Zordan