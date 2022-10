“Bonus” trasporti per gli studenti dell’Unione Ovest Lago di Varese iscritti alle medie di Gavirate e Brebbia

L’Unione Ovest Lago di Varese ha pubblicando il bando per richiedere il contributo trasporto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

La mancata attivazione del servizio di scuolabus, a causa dei costi proibitivi ma anche della scarsità di personale dell’azienda dei trasporti che svolgeva il collegamento, ha indotto l’Unione a destinare delle risorse per sostenere i costi delle famiglie che hanno dovuto optare per l’abbonamento ai trasporti di linea.

Il bando è destinato alle famiglie residenti nei tre comuni di Bardello, Bregano e Malgesso con figli iscritti alle medie di Gavirate e Brebbia. Il contributo coprire il 50% dei costi sostenuti.

Saranno privilegiati i nuclei che hanno un ISEE famigliare inferiore ai 7500 euro, in caso di richieste superiori agli stanziamenti.