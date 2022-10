Tra i boschi e il Tinella: mobilità lenta con i bambini della scuola primaria di Luvinate

Insegnanti e alunni di tutte le classi della scuola primaria Pedotti di Luvinate hanno dedicato una giornata intera alla conoscenza del territorio e alle soluzioni migliori per imparare a proteggerlo: dall’alveo del Tinella, alle poderose opere di contenimento realizzate dopo le recenti alluvioni; dal pluviometro all’acquedotto di Luvinate, fino ad arrivare a bacini naturali di riserva d’acqua nel limitrofo Comune di Barasso.

Studenti e maestre si sono messi in cammino con la premurosa e competente guida di volontari del Gruppo di cammino luvinatese e della Protezione Civile per conoscere il loro territorio, tra bellezza, fragilità e soluzioni green per prendersene cura.

In un’epoca caratterizzata da crescente urbanizzazione e incremento della mobilità motorizzata, diventa sempre più importante potersi rigenerare all’aria aperta facendo passeggiate, escursioni, jogging, spostandosi in bici, monopattino e mezzi simili: la mobilità lenta favorisce infatti la salute pubblica e tutela le risorse.

Camminare è modo ecologico per spostarsi e un’opportunità di crescita e scoperta da praticare sin da piccoli. Luvinate in particolare ha anche fortuna di vivere in un territorio ricco di laghi e fiumi, boschi e folti paesaggi, luoghi privilegiati e apprezzati perché non solo rispondono alle diverse esigenze di rilassarsi nella natura, ma anche perché danno la possibilità a pedoni e ciclisti di decongestionare la rete stradale.