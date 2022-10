Botta e risposta nel recupero, un Varese deludente si fa acciuffare dal Breno

Un punto risicato, in casa propria contro l’ultima in classifica. In casa Varese il cambio di allenatore non ha ancora favorito una scossa e, anzi, ha aumentato le nubi nel cielo biancorosso. 2-2 il risultato finale del match di Masnago contro il Breno in una partita che si attendeva per sbloccare l’undici di casa dopo una lunga serie di gare senza vittorie. E invece anche contro i bresciani finisce con un punticino inutile e pure beffardo per come è maturato.

Quando infatti il “Franco Ossola” ha assaporato la speranza del successo, con bel gol di testa di Mapelli in pieno recupero, ha poi dovuto ingoiare amarissimo. Alla ripresa del gioco il Breno è andato in gol, potendo godere di una libertà incredibile sia nell’impostare l’azione, sia nel provare il primo tiro (parata di Moleri) sia nel realizzare il 2-2 con Cristini a pochi metri dalla porta. Un peccato mortale di disattenzione, un’azione disarmante che completa un pomeriggio deludente di una squadra che non ha mostrato neppure da lontano quella ferocia che ci si attendeva dopo la figuraccia di Venegono Superiore.

E invece, al massimo, gli uomini di De Paola hanno cercato di evitare gli errori, di limitare i danni, di avere fin troppa pazienza. Chi si aspettava una partita aggressiva è rimasto deluso, tanto che con il passare dei minuti è arrivato anche qualche fischio in occasione della ricostruzione da dietro dell’azione. E sull’epilogo, una rete che non va mai concessa in questa maniera, anche i più tranquilli e pazienti sugli spalti hanno sorto il naso.

Sei punti in sette partite, fino a qui, con la zona calda della classifica che continua ad avvolgere Disabato e compagni cui non è bastato il rigore del solito Ferrario – l’unico, con Pastore, a combinare qualcosa di utile a ogni tocco di palla – né la rete che sembrava liberatoria di Mapelli per tornare a mettere punti pesanti in graduatoria. De Paola ora ha un’altra settimana per costruire gioco e mentalità, altrimenti il futuro si fa ancor più fosco.

CALCIO D’INIZIO

Per la sua “prima” a Masnago, mister De Paola cambia qualche pedina dell’undici iniziale a partire dal portiere: torna in porta Moleri con Priori che si accomoda in panchina. Difesa a tre – fuori Parpinel e dentro Marcaletti al suo posto – Disabato confermato nel pacchetto di centrocampo nonostante gli acciacchi ma senza fascia di capitano, andata a Monticone. In attacco Pastore è accanto a Ferrario. Il Breno risponde a sua volta con il 3-5-2 nel quale i due uomini avanzati sono Confalonieri e Righetti. Fischietto al signor Daddato di Barletta.

IL PRIMO TEMPO

I primi 40′ della prima frazione sono completamente privi di emozioni: giusto qualche schermaglia da una parte e dall’altra con il Breno un po’ più attivo in avvio e il Varese progressivamente chiamato a guadagnare campo. Poca roba, comunque, salvo un paio di guizzi di Pastore appena al di sopra della media mediocre degli altri 21 in campo. Ferrario non vede un pallone: sarà un caso ma sull’unica iniziativa personale il centravanti causa il giallo di Carminati, seguito qualche minuto dopo da Pelamatti. Poi, nell’ultimo fazzoletto di primo tempo, il Varese va per due volte vicino al gol: prima ci prova Pastore che di testa va più in alto di tutti per deviare un bel cross di Marcaletti ma Raimondi si tuffa a sinistra e si allunga a sufficienza per mettere in corner. Sugli sviluppi, botta improvvisa di Ferrario e palla che sbatte sull’esterno-basso del palo alla sinistra del portiere. Insomma, ai punti Varese avanti ma il risultato non si schioda.

LA RIPRESA

Il gioco riprende con Premoli al posto di Piraccini a centrocampo ma i biancorossi non riescono a dare la scossa alla gara, con il Breno che si fa più pericoloso: al 10’ l’incornata di Brancato termina alta di poco. Per svegliare il pomeriggio dei biancorossi serve un episodio e arriva al 15’: spinta su Pastore in area e rigore che Ferrario realizza per l’1-0. Monticone e compagni però non sfruttano la ventata positiva dovuta al vantaggio e, anzi, lasciano campo ai bresciani che, ancora con Brancato di testa, impegnano Moleri al 28’. La spinta del Breno mette alla luce i limiti biancorossi e il gol dell’1-1 arriva al 35’ con un sinistro perfetto di Nappelli che si infila all’incrocio. Gli ospiti vanno anche vicini al sorpasso con Tagliani, che di testa manda fuori. Nel recupero, dopo poco altro, l’orgoglio di Mapelli gli permette di trovare il gol del 2-1 con una bella inzuccata su calcio d’angolo, ma la gioia dura giusto il tempo di riportare la palla a centrocampo. Il Breno batte, attacca e trova incredibilmente spazi nella difesa del Varese, che prima si salva con la parata di Moleri, ma nulla può sul tap-in di Cristini che suggella il 2-2 finale e caccia in bocca all’ambiente biancorosso un boccone amarissimo da digerire.

VARESE – BRENO 2-2 (0-0) MARCATORI: rig. Ferrario (V) al 15′ st, Nappello (B) al 35′ st, Mapelli (V) al 46′ st, Cristini (B) al 48′ st. VARESE (3-5-2): Moleri; Battistella, Monticone, Mapelli; Foschiani (Bigini dal 37′ st), Di Sabato (Goffi dal 40′ st), Malinverno, Piraccini (Premoli dal 1′ st), Marcaletti; Ferrario (Cappai dal 37′ st), Pastore. All. De Paola. A disp.: Priori, Parpinel, Scarpa, Truosolo, Boni.

BRENO (3-5-2): Raimondi; Brancato, Tagliani, Carminati (Nappello dal 20′ st); Pelamatti (Fredrich dal 26′ st), Mondini, Bresciani (Wojdyla dal 20′ st), Boldini (Sampietro dal 31′ st), Cristini; Confalonieri, Righetti (Tomaselli dal 31′ st). All. Soave. A disp.: Ansaldi, Turano, Costanzo, Antonioni.

ARBITRO: Daddato di Barletta (Fumagallo e Cimarrusti di Novara).

NOTE. Giornata serena e tiepida, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Carminati, Pelamatti, Marcaletti, Mapelli, Bigini. Calci d’angolo: 7-6. Recupero: 1′ e 4′.

SERIE D GIRONE B – VII GIORNATA

Domenica 16 ottobre ore 15.00: Arconatese – Sona 1-0; Brusaporto – Villa Valle 1-1; Caronnese – Desenzano 2-0; Varese – Breno 2-2; Folgore Caratese – Varesina 0-2; Lumezzane – Seregno 4-0; Ponte San Pietro – Real Calepina 1-1; Sporting Franciacorta – Casatese 0-1; Virtus CBG – Alcione 0-4.

CLASSIFICA: Lumezzane, Arconatese 16; Sporting Franciacorta, Casatese, Varesina 13; Brusaporto, Villa Valle 11; Alcione 10; Ponte San Pietro, Seregno, Virtus CBG 9; Desenzano 8; Folgore Caratese, Real Calepina 7; Varese 6; Caronnese 5; Sona 4; Breno 2.