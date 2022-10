Brase, buona la prima: «A Masnago un’atmosfera incredibile, vinto grazie ai tifosi»

BRASE 1: «È stata una buona partita, anche se ovviamente non è stato tutto perfetto. Abbiamo perso qualche pallone, forzato qualche tiro, ma mi è piaciuta molto l’intensità e l’energia che i giocatori hanno messo in campo».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari 87-81 4 di 30

BRASE 2: «Johnson (acclamato Mvp a fine partita, ndr) è apparso un po’ spento all’inizio? Lui è un giocatore di alto livello, è ovvio che la difesa si sia concentrata molto su di lui. Ma il bello del nostro attacco è che non si basa su un singolo giocatore (quattro quelli andati in doppia cifra, ndr). Jaron ha fatto un gran lavoro, aspettando che la partita arrivasse da lui, ha trovato il suo spazio e ha concluso con una grande prestazione (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, ndr)».

BRASE 3: «Woldetensae ha sofferto in attacco? Sì, ma lui è un giocatore e una persona incredibile, non è una partita che lo definisce. In una stagione da 30 gare avrà i suoi momenti. In ogni modo, questa sera anche se non ha messo punti sul tabellone ha lavorato molto bene in difesa».

BRASE 4: «L’impatto con Masnago è stato fantastico. Quando ho accettato di allenare qui ho guardato molte partite, ma vederle su un computer non rende l’idea dell’energia e dell’atmosfera incredibile che si respira qui. Quando siamo usciti a fine partita il pubblico era impazzito, cantavano, sventolavano le bandiere. Ci hanno sicuramente aiutato a vincere, abbiamo vinto grazie ai tifosi».

BRASE 5: «Come abbiamo risposto alla grande forza fisica di Sassari? Owens e Caruso hanno lottato per tutta la partita. Tariq ha avuto problemi di falli, l’ho sostituito dopo il secondo e nell’intervallo gli ho chiesto di reagire in maniera positiva e lo ha fatto. Nel frattempo, Willy ha risposto in maniera giusta (10 punti e 2 rimbalzi per il giovane lungo italiano, ndr). La combinazione di questi due giocatori è molto positiva».

BUCCHI 1: «È stata molto brava Varese a fare quel break nel terzo quarto (terminato 29 a 17 per i biancorossi, ndr). L’aspetto positivo è che la mia squadra non è crollata. Dobbiamo però fare i complimenti a questa Openjobmetis che, secondo me, è una squadra molto interessante».

BUCCHI 2: «Quanto ha pesato il fatto che Bendzius si sia acceso tardi? Beh, è successo anche per merito di Varese che ha difeso molto bene su di lui, ma ha fatto quello che poteva in questo contesto e rimane un giocatore di cui ho grande stima e in cui ripongo molta fiducia».

BUCCHI 3: «Se può avere inciso la due giorni di Supercoppa? Queste sono cose che non sai mai, credo comunque non più di tanto e poi, giocando la coppa, è una situazione a cui dobbiamo abituarci. Ora dobbiamo chiuderci in palestra, riprendere a lavorare e dare ritmo ad alcuni giocatori che sono un po’ indietro».