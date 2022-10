Il brutto anatroccolo apre la nona edizione di Bim Bum Bam a Maccagno

La nona edizione della rassegna di teatro per ragazzi a cura di Progetto Zattera Teatro parte domenica 23 ottobre alle 16.15 all’auditorium. Ingresso gratuito

La nona edizione di Bim Bum Bam, la rassegna teatrale promossa dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca a cura di Progetto Zattera Teatro inizia domenica 23 ottobre alle ore 16.15 sul palco dell’Auditorium di Maccagno con la rappresentazione de Il Brutto anatroccolo, proposto dalla compagnia Teatro Prova.

Tratto dalla famosa fiaba di Andersen, Il Brutto Anatroccolo riscritto e diretto da Silvia Barbieri, racconta con semplicità da una parte la necessità del bambino di essere accolto, amato, accettato nella sua unicità e originalità, dall’altro l’ostinata cocciutaggine e sordità di un mondo che, sicuro dei propri modelli e riferimenti, non lascia spazio a chi non vi aderisce e non si riconosce.

Attraverso un percorso avventuroso l’attrice debuttante Serena Sorrenti scoprirà con stupore e curiosità le colorate scene di Alfonso Andreoli che, a guisa di sei teatrini tridimensionali, accoglieranno i frammenti della storia, fatta di soliloqui, giochi e pantomime, valorizzate dall’utilizzo della musica e degli effetti sonori.

Lo spettacolo rivolto ai bambini dai tre anni si alimenta del lavoro con l’infanzia di due percorsi che hanno caratterizzato le ultime scelte artistiche della Compagnia: il progetto sulla diversità e il progetto sull’accoglienza, sviluppatosi nello specifico con il tema dell’affido.

L’Auditorium comunale di Maccagno è in via Pietro Valsecchi 23.

Ingresso gratuito.

La nona edizione di Bim Bum Bam prevede altri re spettacoli, in scena sempre la domenica pomeriggio alle 16.15 all’Auditorium comunale, con ingresso gratuito, come da calendario nella locandina qui sotto.

Per maggiori informazioni scrivere a promozionezattera@libero.it o 338 7547484 oppure consultare il sito www.progettozattera.com.