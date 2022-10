“Una buona notizia per Whirlpool”: il sindaco di Varese Galimberti fiducioso sul futuro dell’azienda

«L’interesse di possibili numerosi acquirenti per la Whirlpool è una buona notizia, segno del fatto che questo è un sistema produttivo solido, che funziona e che può e deve avere un futuro nel sistema produttivo Europeo» così il sindaco Davide Galimberti in merito alle notizie che coinvolgo l’azienda del Varesotto.

Secondo le informazioni confermate anche dall’azienda multinazionale, sono in corso di valutazione le offerte di due realtà industriali per tutta la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Proposte che permetterebbero una cessione in blocco.

«Il nostro tessuto industriale – ha proseguito Galimberti – ha tutte le carte in regola per uscire da questa situazione, salvaguardando l’occupazione e la capacità produttiva dello stabilimento. Siamo una provincia che ha sempre dimostrato il suo valore e deve continuare a farlo, questo anche per garantire sicurezza e tranquillità ai lavoratori, alle loro famiglie e a tutto l’indotto».