Busto Arsizio al centro dell’arte tessile mondiale con “The soft revolution”

Il Museo del Tessile ospiterà dal 9 al 20 ottobre la mostra di fiber art “The soft revolution”, un’occasione per festeggiare due compleanni: i 25 anni del museo e i 25 anni del WTA World Textile Art, l’organizzazione fondata da Pilar Tobón nel 1997, che celebra il suo giubileo d’argento con la 10a Biennale Internazionale di Arte Tessile Contemporanea.

Un evento coordinato e promosso da ArteMorbida Textile Arts Magazine, curato da Barbara Pavan, che racconta, attraverso il lavoro di 25 artisti di diverse generazioni e origini, la cifra rivoluzionaria e la vivacità del linguaggio della fiber art.

Si terrà simultaneamente in quindici Paesi del mondo: a Busto, scelta per l’importante tradizione tessile, sarà esposta, non a caso al museo del tessile, la prima metà del “Salone Italia”, la seconda sarà presentata l’anno prossimo a Bergamo. Sede principale dell’evento è la città di Miami in Florida, altre mostre si svolgeranno a Madrid, Buenos Aires e in altre città del sud America.

«Internazionale non è un aggettivo retorico a Busto Arsizio, questo è un evento internazionale con la I maiuscola, considerando anche il legame che la città ha con il sud America proprio grazie agli imprenditori tessili, primo fra tutti Enrico Dell’Acqua, che a fine Ottocento portarono oltreoceano i loro prodotti, aprendo la strada all’esportazione italiana. Allora con i loro tessuti portarono Busto nel mondo, oggi con la Fiber art portiamo il mondo a Busto e Busto nel mondo, promuovendola in un circuito internazionale» – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Una mostra che metterà in evidenza legami geografici, economici, storici attraverso gli intrecci dei tessuti e dei fili delle opere, ma anche due venticinquesimi (ecco perchè sono 25 le opere) importanti: la rassegna è infatti inserita nelle manifestazioni del 25° anniversario del WTA World Textile Art ed è organizzata in occasione del 25° di fondazione del Museo del tessile: il compleanno sarà festeggiato sabato 15 ottobre alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze del museo.

Il percorso espositivo nelle sale del Museo del Tessile si snoda a partire dalle opere recenti di artiste/i storicizzate/i come Marion Baruch, Franca Sonnino, Mimmo Totaro, Helvecia Kela Cremaschi e prosegue attraverso i lavori di Elizabeth Aro, Lisa Batacchi, Isobel Blank, Susanna Cati, Lea Contestabile, Serena Gamba, Marina Gasparini, Loredana Longo, Clara Luiselli, Ilaria Margutti, Cristina Mariani, Florencia Martinez, Laura Mega, Paola Paganelli, Federica Patera e Andrea Sbra Perego, Elena Redaelli, Maria Jole Serreli, Giulia Spernazza fino a quelli di giovani artiste come Giulia Nelli, Elham M.Aghili, Camilla Cesarini alias Armadilly.