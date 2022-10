Da Busto Arsizio alla Champions League, esordio europeo per Federico Gatti

Indipendentemente dal risultato, quella di questa sera – martedì 25 ottobre -sarà una serata speciale per Federico Gatti. Il difensore della Juventus cresciuto nel Verbania e che ha fatto l’esordio nel calcio professionistico a Busto Arsizio con la maglia della Pro Patria è appena sceso in campo per la prima volta su un campo europeo all’Estadio da Luz in occasione della quinta giornata di Champions League tra la Vecchia Signora e il Benfica.

Il forfait all’ultimo minuto di Alex Sandro si è infatti trasformato così in una possibilità per l’ex numero sei dei bustocchi di partire nell’undici titolare scelto da Massimiliano Allegri in quella che – fino a questo momento – è la gara più importante della stagione per i bianconeri, questa sera schierati con la difesa a tre, stesso modulo con cui Gatti si è fatto notare in Serie C sotto la guida di mister Ivan Javorcic.

Nella sfida contro i lusitani Gatti agirà come “terzo di destra” nel 352 per proteggere la porta di Szczesny insieme al campione d’Europa Leonardo Bonucci e a Danilo.