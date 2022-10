A Busto Arsizio prorogata l’ordinanza per l’accensione a fasce orarie dei caloriferi

Viste le condizioni meteorologiche, è prorogata fino al 6 novembre l’ordinanza che prevede la possibilità di accendere gli impianti termici solo in alcune fasce orarie e precisamente dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.00.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha prorogato l’ordinanza in scadenza il 30 ottobre, dato che le temperature risultano sopra la media stagionale: pur consentendo l’accensione negli orari più freddi per tutelare le persone anziane e fragili, si raccomanda di usare il buon senso e di attivare gli impianti solo se davvero necessario.

In base all’andamento del meteo della prossima settimana si deciderà se prorogare ulteriormente il provvedimento. Sono esclusi, come previsto dal decreto Cingolani, ospedali, cliniche o case di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.