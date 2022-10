Busto Arsizio studia un piano di risparmio energetico, uffici chiusi in anticipo e meno luci a Natale

Saranno mesi difficili, lo sentiamo ripetere da tempo ormai. L’aumento dei prezzi dell’energia sta già impattando sulle aziende con bollette da capogiro per le imprese cosiddette energivore, in particolare, ma anche sui bilanci delle famiglie. Anche le pubbliche amministrazioni stanno già facendo i conti con aumenti che poi si ripercuotono sui servizi offerti alla cittadinanza.

A Busto Arsizio si sta lavorando ad un piano per contenere questi aumenti e contemperare le esigenze della macchina comunale con quelle dettate dalla contingenza. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma ormai nessuno nega che bisognerà stringere la cinghia e adottare misure di risparmio, a partire dai tanti edifici di proprietà comunale le cui utenze ora pesano sul bilancio.

A Palazzo Gilardoni, sede che avrebbe bisogno da tempo di interventi per l’efficientamento energetico vista la grandezza della struttura e la vetustà degli infissi e degli impianti di riscaldamento, è l’assessore al Personale Mario Cislaghi ad avere in mano il mandato per stilare un piano di risparmio. Tra le idee, attualmente al vaglio anche dei sindacati, c’è quella di ridurre gli orari di apertura degli uffici in modo da poter risparmiare sia sulla bolletta elettrica che di quella del gas.

Per quanto riguarda, invece, le luminarie natalizie si prevede una riduzione delle lucine in tutta la città e lo spegnimento alle 23, almeno nei giorni della settimana. Busto non è il primo comune ad aver pensato ad un Natale più spartano dal punto di vista delle decorazioni natalizie.