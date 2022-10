Caldarroste e nuovi progetti alla Festa d’autunno della primaria Settembrini a Velate

Oltre 300 persone tra bambini, genitori e maestre hanno partecipato sabato 22 ottobre alla Festa d’autunno organizzata dalla Scuola primaria Settembrini. Nonostante le incerte previsioni meteo, i genitori dell’associazione non hanno rinunciato all’iniziativa e alla fine hanno tutti trascorso una magnifica giornata tra polenta, castagne, giochi e tanto divertimento.

A metà mattina tutti gli alunni, accompagnati dalle loro maestre, sono andati nei boschi di Velate a cercare castagne che poi sono state cotte sul fuoco per mangiare tutti insieme delle ottime caldarroste. Intanto i genitori riuniti in assemblea dell’associazione hanno avuto un momento di confronto sui progetti per l’anno scolastico in corso. Un appuntamento in presenza ancora più significativo visto il lungo blocco causato dal covid.

Ai genitori sono stati illustrati i progetti che quest’anno la Settembrini offrirà ai bambini e bambine, integrando la normale programmazione didattica. Al mattino, a intervallare le lezioni, saranno proposti i corsi di Hip Hop, Coro gospel e per la creazione di Cortometraggi.

Al pomeriggio invece l’offerta si allarga anche a Inglese, Musica con l’insegnamento di strumenti come chitarra, pianoforte, batteria e violoncello. E infine un gettonatissimo corso di ceramica al venerdì.

La festa poi è proseguita nel pomeriggio tra giochi, musica e tanto ottimo cibo preparato dall’associazione genitori che ha organizzato la festa.

Il ricavato della festa verrà utilizzato per la realizzazione dei corsi e sostenere la scuola in tutte le sue necessità, oltre che per finanziare il Progetto Solidarietà elaborato da Padre Alberto Zamberletti, insieme alla Caritas di Bafatà a sostegno delle donne in maternità a rischio in Burkina Faso. L’Associazione Genitori Settembrini adotterà una mamma con gravidanza a rischio negli ultimi tre mesi prima del parto.