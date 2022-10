Camion s’incastra al ponte di via Venegoni a Gallarate, traffico in tilt in zona stazione

Traffico molto difficoltoso – per non dire completamente in tilt – nella zona del centro di Gallarate, tra la stazione e piazza Risorgimento: un camion si è incastrato nel sottopasso di via Venegoni e ha bloccato il transito tra le due parti di città, di qua e di là della ferrovia.

È successo intorno alle 13.30, in ora di grande movimento per le scuole e per traffico dell’ora di pranzo e in un punto di passaggio obbligato (uno dei tre sottopassi in area centrale).

Il camion veniva da Sciarè-Cedratedirezione centrato e ha ignorato (o sottovalutato) le indicazioni di altezza massima presenti prima del sottopasso: una volta entrato, si è incastrato e nell’impatto e per uscire dalla parte opposta ha semi-demolito la furgonatura posteriore, finita in strada dal lato di Sciarè

Sul posto è presente anche la Polizia Locale per assicurare la sicurezza e rendere il più possibile scorrevole il traffico.

Impresa complicata, visto l’orario di traffico sostenuto.

Le operazioni di rimozione potrebbero richiedere ancora del tempo.

(Articolo aggiornato alle ore 14.05 di giovedì 6 ottobre 2022)