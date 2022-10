“CamminaMenti” torna al Parco Alto Milanese per la Giornata della Salute Mentale

“CamminaMenti” la camminata per la Giornata Mondiale della Salute Mentale si terrà sabato 8 ottobre al parco Alto Milanese. Il percorso di 6 chilometri si snoderà tra i sentieri del polmone verde disegnando un circuito ad anello che terminerà al Campo Sportivo di via della Pace.

È un evento nato nel 2019 come occasione di incontro tra associazioni cooperative sociali e servizi che si occupano di salute mentale. «È una camminata pensata per vivere insieme un momento di benessere in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale – spiegano gli organizzatori -. L’ ideazione e organizzazione di CamminaMenti ha portato ad un consolidamento della collaborazione tra tutti coloro che si “occupano” di salute mentale in questo vasto territorio, immettendo nuovi stimoli alla condivisione di obiettivi comuni e producendo un evento che è “risorsa” per la cittadinanza che ne è coinvolta».

Sempre in occasione della Giornata della Salute Mentale, domenica 9 ottobre, verrà intitolato a Franco Basaglia il ponte che collega le Gallerie Cantoni a piazza Ferrè a Legnano.

PROGRAMMA – Il punto di ritrovo è alle 14.30 nella Cascina Mazzafame in via Ciro Menotti 212. Prima della partenza, in un banchetto collocato nel piazzale della cascina, verrà raccolto il contributo di partecipazione (pari a 5 euro) a persona iscritta e consegnato il gadget di CamminaMenti. La partenza è prevista per le 15 dopo una breve presentazione dell’iniziativa e i saluti delle autorità presenti.