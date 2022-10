Il cammino del Rugby Varese inizia in casa contro Capoterra

La Serie B è finalmente pronta a ripartire. Il Rugby Varese giocherà in casa e farà il suo esordio in campionato domenica 9 ottobre alle ore 15:30 quando avrà inizio l’incontro tra i biancorossi e l’Amatori Rugby Capoterra. Si prevede un match complicato per Bosoni e compagni che dovranno mettere in campo una prestazione di livello per riuscire a sorprendere gli ospiti di giornata. (Foto in alto: un Varese-Capoterra del recente passato)

Capoterra è da sempre un avversario ruvido da affrontare, inoltre la squadra sarda ha visto un consistente numero di nuovi innesti in squadra, compreso il cambio in panchina alla guida degli isolani. Capoterra sarà infatti guidato da Juan Manuel Queirolo che aveva iniziato la sua attività di allenatore proprio nel suo attuale club a partire dal 2008 fino al 2015: argentino ma internazionale per l’Italia, con il quale ha guadagnato otto caps, Queirolo è sicuramente un acquisto importante per l’Amatori e domani verrà a Varese per conquistare una vittoria convincente con tanto di bonus offensivo.

Varese dovrà a sua volta rispondere agli assalti degli ospiti e riuscire ad essere più efficace in fase offensiva, soprattutto in partite come questa dove è fondamentale portare a casa ogni punto possibile. Il Varese si avvicina al suo esordio con la squadra quasi al completo, l’unica assenza di peso è rappresentata dal giovane mediano di mischia Giacomo Sacchetti, classe 2001 che non sarà a disposizione di coach Mamo a causa di un problema fisico. Per il resto lo staff tecnico potrà contare sui suoi senatori, in primis capitan Bosoni che combatterà l’ennesima dura battaglia in prima linea, accompagnato da un quindici molto giovane e voglioso di crescere e dimostrare il proprio valore.

La palla ovale passa dunque al campo, l'”Aldo Levi” di Giubiano e il suo pubblico, pronto a supportare come sempre i suoi ragazzi.

«Sarà una partita complicata – spiega il tecnico biancorosso Massimo Mamo -, Capoterra è una squadra imprevedibile e ben strutturata, con un ottimo allenatore e tanta qualità. Noi dobbiamo fare la nostra parte, vogliamo partire bene, col piede giusto e regalare sia a noi che al nostro pubblico un esordio positivo. I ragazzi stanno lavorando bene e dovranno mettere sul campo quello che abbiamo provato in allenamento. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, siamo un cantiere aperto ma questo non ci deve fermare. Innanzitutto bisogna onorare la maglia e lo si fa mettendo la giusta attitudine in campo, ci vuole aggressività e orgoglio per vincere le partite e nel complesso la squadra sta migliorando. Anche nelle amichevoli pre campionato ho visto dei passi avanti e partite come questa se approcciate nel modo giusto ti fanno crescere».