Cane legato al collo e sospeso nel vuoto, la Polizia di Vergiate lo salva

Un cagnolino di appena tre mesi legato al collo e lasciato sospendere nel vuoto è salvo grazie agli agenti della Polizia Locale di Vergiate, che nella mattinata di martedì 18 ottobre lo hanno liberato.

L’intervento è stato tempestivo e in appena tre ore dalla segnalazione, il piccolo Mosè si è trovato al sicuro tra le braccia degli agenti del Comando. Il cucciolo è stato portato via e dopo la preparazione dei documenti necessari insieme al sindaco Daniele Parrino ha trovato rifugio in una sistemazione più accogliente.

Il proprietario, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili, è stato denunciato.