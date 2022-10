Il capogruppo Dem Pizzul chiede a Regione di integrare i fondi per assicurare le visite medico sportive ai ragazzi

Sono finiti i fondi per le visite medico sportive dei minorenni e disabili. L’allarme lanciato ieri da Stefano Massaro, Ceo Cerba HealthCare Italia è stato raccolto dal capogruppo regionale del Partito democratico Fabio Pizzul: «Se le famiglie non potranno permettersi di pagare queste visite, i ragazzi non potranno più fare sport. Fontana e Moratti intervengano subito per impedire che accada un’eventualità del genere». Così Pizzul, dopo aver appreso che Regione ha comunicato, tramite le Ats, di non voler integrare le risorse ormai esaurite destinate al rimborso delle visite medico sportive, che in Lombardia prevede la totale esenzione per tutti gli atleti minorenni e per coloro che risultano affetti da disabilita’.

«A quanto pare – spiega Pizzul – i fondi sono finiti ben prima del 31 dicembre a causa della necessita’ di pagare esami aggiuntivi legati alla ripresa dell’attività sportiva dopo il contagio da Covid, ma questo non ci pare un buon motivo per non garantire le visite gratuite a minori e soggetti fragili. Ricordo che è obbligatorio per gli atleti sottoporsi alla visita specialistica di medicina dello sport prima di iniziare qualunque tipo di attività motoria».

«In questo momento – prosegue – ci troviamo nell’assurda situazione che sta cominciando la stagione agonistica e sportiva e tanti ragazzi, anche disabili, non sono in grado di veder garantito un loro diritto. Chiediamo perciò alla Giunta Fontana di occuparsi della faccenda e far sapere quanto prima alle famiglie lombarde se vuole garantire la gratuità dei certificati di idoneità o se le vuole costringere a pagare. Con il rischio che le famiglie più in difficoltà rinuncino a far praticare sport ai loro figli» conclude l’esponente dem.

Sulla questione è intervenuta la Direzione generale del Welfare: