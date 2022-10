In carcere a Varese un Halloween speciale, per ritrovare l’emozione della normalità

Un pomeriggio insieme per ritrovare l’emozione della normalità. Grazie al progetto “Spazio Giallo”, voluto dall’associazione “Bambinisenzasbarre”, dalla “Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione” e dal Comune di Varese per i figli di detenuti nel carcere dei Miogni di Varese, diversi bambini, bambine, ragazzi e ragazze hanno potuto passare un Halloween speciale insieme ai loro genitori.

Ideato da Bambinisenzasbarre, lo “spazio giallo” è un luogo fisico e mentale dedicato a bambini, preadolescenti e adolescenti e ai loro accompagnatori, soprattutto le madri; è un luogo di accoglienza e preparazione all’incontro con il genitore o il parente detenuto, per bambini e famiglie, dove far decantare le conseguenze emotive della separazione dopo l’incontro. È anche un luogo dove costruire nel tempo relazioni di sostegno e di accompagnamento alla difficile esperienza dell’incontro in carcere.

Nello Spazio Giallo i bambini vengono accolti e affiancati fino al colloquio, i genitori o gli adulti di riferimento vengono ascoltati nei loro bisogni e nella loro esigenza di confronto. Oltre ad essere uno spazio fisico, è anche un modello di lavoro per cambiare il carcere, è un servizio che consente di entrare nei penitenziari per poi attuare il cambiamento con diverse attività, tra cui la relazione quotidiana con la direzione dell’istituto e soprattutto con il personale di Polizia Penitenziaria.

Per la ricorrenza di Halloween i bambini e i ragazzi hanno potuto passare alcuni momenti insieme ai loro genitori: visi sorridenti, emozione ed anche commozione in chi ha collaborato con le educatrici a realizzare questo momento di normalità e serenità.

«Un grazie alla direzione del carcere e al settore educativo che hanno reso possibile questo momento, e anche agli agenti, sempre molto disponibili e comprensivi nel corso dei colloqui. Grazie a Chiara e Paola di Potere ai Bambini, libreria di Varese, i bambini hanno potuto ascoltare alcune letture e poi con Emma Sist del gruppo Scout di Luino hanno effettuato laboratori nei quali hanno realizzato zucche e mostri di Halloween – ci spiega Alessia Boldetti, educatrice del progetto “Spazio Giallo” -. Una cosa che ripetiamo sempre è che essere dei “cattivi” cittadini non vuol dire essere cattivi genitori, anzi. I bambini e i ragazzi cercano e vogliono stare con i loro genitori e questi momenti riempiono davvero il cuore. Noi affianchiamo i genitori e li aiutiamo a vivere questa difficile esperienza nella maniera più giusta, senza vergogna. Aiutare i detenuti a vivere serenamente i rapporti con i figli può essere un sostegno, un piccolo passo verso la “normalità”».

Prossimo evento in programma la Festa di Natale, tutta dedicata ai bambini e all’incontro con i loro padri.