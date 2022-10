Caronnese e Varesina non si fanno male: 0-0

Termina senza reti, con le due squadre che si prendono un punto a testa, la gara del “Comunale” di Caronno Pertusella tra la Caronnese e la Varesina. I padroni di casa restano ancora a secco di successi in campionato ma si prendono un punto tutto sommato positivo, anche se continuano ad occupare l’ultimo posto della classifica. La squadra di Venegono Superiore invece con questo punto sale a quota 7 punti, assieme a un nutrito gruppo di altre formazioni al centro della graduatoria.

LA GARA

Poche emozioni nel primo tempo. Vingiano prova a rendersi pericoloso con due conclusioni da fuori area, ma in entrambi i casi il pallone va alto sopra la traversa. Dall’altra parte si vede Sali, che aggancia ottimamente un pallone in area ma gira sopra la traversa. La prima grossa occasione è al minuto 38: Austoni prova la conclusione rasoterra dopo una bella azione palla al piede, obbligando Spadavecchia alla respinta a terra. In pieno recupero la palla buona ce l’ha Gasparri, ma Paloschi è attento e para a terra.

La ripresa di apre con il rasoterra di Duguet che va a fil di palo, mentre pochi minuti dopo Gaeta, appena entrato, gira di testa un cross di Tunesi e costringe Spadavecchia alla parata con un bel colpo di reni. Col passare dei minuti esce la Varesina: Orellana non inquadra la porta e Sali conquista solo un corner con la difesa che respinge. Nel finale meglio gli ospiti, ma Paloschi nega il gol prima a Sali poi a Orellana. Alla fine sul piatto c’è un punto a testa.

CARONNESE-VARESINA 0-0

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Pandini (22’ Dipalma), Alushaj, Galletti, Curci; Tunesi (31’ st Achenza), Vingiano, Gini; Duguet, Vai (12’ st Gaeta), Austoni (31’ st Agello). A disp.: Angelina, Cattaneo, Dragone, Cretti, Giardino. All.: Moretti.

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia; Lucentini, Zefi, Gregov, Schieppati; Poesio, Grieco (27’ st Biaggi), Malvestio (19’ st Orellana Cruz); Gasparri (27’ st Kate), Pino (12’ st Ekuban), Sali (27’ st Clerici). A disp.: Griggio, Bernardi, Sberna, Donizzetti. All.: Spilli.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Pino, Galletti, Biaggi, Gregov. Angoli 4-4. Recupero 2’ + 4’.

SERIE D GIRONE B – V GIORNATA

Arconatese – Breno 5-0; Brusaporto – Desenzano; 2-0 Caronnese – Varesina 0-0; Varese – Real Calepina 0-2; Folgore Caratese – Casatese 0-0; Lumezzane – Alcione 3-1; Ponte San Pietro – Seregno 1-1; Sporting Franciacorta – Virtus CBg 1-2; Villa Valle – Sona 2-1.

CLASSIFICA: Arconatese 12; Sporting Franciacorta, Lumezzane 10; Casatese, Virtus CBG 9; Brusaporto, Alcione, Villa Valle, Varesina, Ponte San Pietro, Desenzano 7; Seregno, Real Calepina, 6; Varese 5; Sona, Folgore Caratese 4; Caronnese 2.