“Casa mia, moglie tua”: la compagnia della Crocetta in scena all’auditorium di Jerago con Orago

Una commedia brillante sul filo degli equivoci in scena sabato 12 novembre dalla compagnia amatoriale gallaratese

Dopo diverse tappe a Bergamo, Monza e Genova, la compagnia della Crocetta torna a “casa”, al teatro auditorium di Jerago con Orago, sabato 12 novembre con Casa mia, moglie tua: appuntamento alle 21. La regia è di Riccardo Servi.

La compagnia amatoriale, attiva dalla fine degli anni Novanta, ha sede a Gallarate; il nome è proprio un omaggio a uno dei simboli della città, la stele della crocetta che si trova in piazza Libertà. Scegliendo di inserire la crocetta nel nome della compagnia, si è voluto legare gli attori alla città dei due Galli, dove la loro avventura teatrale è iniziata.

La trama

Cinque personaggi che si ritrovano in un carosello amoroso in cui gli uomini, divertentissimi e terribilmente impacciati, risultano sempre perdenti e mai così tanto ignari della loro condizione.

Una commedia brillante con tutta una serie di equivoci esilaranti, scambi di coppia e bugie a non finire in una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondersi i reciproci inganni.

Informazioni

Per acquistare i biglietti basta andare sul sito del teatro di Jerago.