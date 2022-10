A Casciago si celebra il successo del “super open day” di visite senologiche

Un successo da celebrare quello del “super open day” di visite senologiche organizzato negli ambulatori medici di Barasso, Luvinate, Casciago, Comerio e Cocquio Trevisago sabato 1 ottobre in collaborazione con Associazione C.A.O.S e LILT e con il patrocinio di ATS Insubria, ASST Sette Laghi, Centro di Ricerche in Senologia Università dell’Insubria.

Le visite sono andate sold out in poco tempo (oltre 120 prenotazioni complessive) per un obiettivo centrato in pieno: promuovere la cultura della prevenzione oncologica attraverso un progetto condiviso che vede azioni concrete riconducibili alla mission primaria del progetto stesso, la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore alla mammella.

A Casciago, in Comune, si sono ritrovati gli amministratori dei Comuni coinvolti, i volontari e le volontarie di Caos e anche il consigliere regionale Emanuele Monti e la vicepresidente del consiglio regionale della Regione Lombardia Francesca Brianza, che hanno appoggiato da subito l’iniziativa.

Presente anche la novità ideata per rendere più piacevole il mese della prevenzione sul nostro territorio: il dolce realizzato dal pasticcere Claudio Colombo, dell’omonima pasticceria di Barasso che ricorda la forma di un seno femminile.