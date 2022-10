I casi Covid, il caro bollette e le novità alla Colleggiata, nel podcast del 27 ottobre

Le notizie di giovedì 27 ottobre:

Calano i contagi Covid ma Varese diventa la seconda provincia lombarda per incidenza: 508 casi ogni 100.000 abitanti contro una media lombarda di 436. Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva ( da 23 a 22) mentre sono in crescita quelli nei letti ordinari, spesso dovuti a ricoveri con covid e non per covid. Resta alto il numero dei decessi: 168 con un aumento del 10%.

Contro il caro-bollette, anche le parrocchie sono costrette ad attuare ogni risparmio possibile. Ma cosa succede nel dettaglio? A Somma Lombardo, ad esempio, il prevosto Don Basilio Mascetti e il consiglio affari economici sono intervenuti con un mix di ptovvedimenti: nella parrocchiale del centro il pavimento viene scaldato solo fino a metà chiesa, nella parte di solito più affollata, nelle chiese minori il riscaldamento viene ridotto all’osso. Nella frazione Maddalena viene riaperta la microscopica chiesetta dei visconti, più piccola della parrocchiale, mentre al santuario della Ghianda di Mezzana viene celebrata nella sagrestia, ambiente decisamente più raccolto della grandiosa chiesa rinascimentale. Il prevosto ha spiegato nel dettaglio le “manovre” in una lettera inviata ai fedeli della Comunità pastorale che riunisce le parrocchie di Somma e quella del piccolo paese di Vizzola Ticino.

I 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona continuano a produrre eventi e interventi molto interessanti. Proprio oggi il Museo della Collegiata ha annunciato il rientro nel borgo del velo funebre del Cardinale Branda Castiglioni, che torna al Museo dopo quattro mesi di esposizione a Napoli, dopo un importante e delicato intervento di restauro.

Il velo è stato trovato nel 1935, quando alla presenza di autorità e giornalisti venne aperto il sepolcro del cardinale. Un’operazione delicata che regalò più di una sorpresa. Tra queste proprio il velo funebre, ricamato con seta, lino e fili metallici. Giovedì 17 novembre la curatrice del museo Laura Marazzi e la restauratrice Milena Gigante illustreranno al pubblico il restauro in una conferenza con un percorso per immagini che svelerà molti dettagli interessanti.

«Vogliamo rivolgere l’ennesimo appello ai Cittadini, alle Associazioni e agli Enti di non inoltrarsi sulla ciclopedonale nella Valle del Lanza tra Malnate e Cantello». È questa la comunicazione della Provincia di Varese, al fine di evitare il rischio di infortuni nel cantiere che sta portando alla realizzazione del progetto della Ticiclovia.

Il sentiero che attraversa la Valle del Lanza è uno dei più frequentati del nostro territorio, grazie anche alle spettacolari Cave di Molera, ma l’ente provinciale invita nuovamente la cittadinanza ad aspettare la fine dei lavori prima di addentrarsi nel percorso naturale, soprattutto in occasione del ponte di Ognissanti e i tanti eventi legati alle festività dei prossimi giorni.

Quattro nuovi nomi di peso per quattro appuntamenti a Gallarate nello spin-off della rassegna culturale Duemialibri che, non a caso, si chiama DuemilalibriOff nato in collaborazione con la libreria Biblos Mondadori. Tra novembre e dicembre sono attesi nella cornice del museo Maga Stefania Auci, Pif, Massimo Recalcati e Dario Bressanini.