Cassano, Busto e Legnano ricordano il partigiano Mauro Venegoni

Le Città di Cassano Magnago, Legnano e Busto Arsizio ricordano, 78 anni dopo i fatti, il sacrificio di Mauro Venegoni, partigiano e agitatore sindacale assassinato dai fascisti e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

L’appuntamento è alle 10.30, come sempre, nella periferia di Cassano Magnago, in via Bonicalza angolo via Gasparoli, nel luogo dove fu ritrovato il corpo di Venegoni e dove sorge il monumento a lui dedicato.

Il discorso introduttivo sarà a cura del presidente dell’ANPI Legnano Primo Minelli, il discorso ufficiale verrà affidato al sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. La commemorazione della figura di Venegoni sarà tenuto da Roberto Cenati, presidente ANPI Milano e Provincia

Le amministrazioni comunali e le associazioni interverranno con i propri gonfaloni e vessilli.

Mauro Venegoni aveva 41 anni all’epoca dei fatti. Operaio in fabbrica fin da giovane età, fu comunista nelle file del PCI e poi – insieme ai fratelli – nell’Organizzazione Comunista Alto Milanese, che si poneva su posizioni di classe e antistaliniste e in rottura con il PCI. Fu promotore dell’attività in fabbrica, nel territorio tra Legnano, Busto e la Valle Olona, anche grazie al giornale “Il lavoratore” e partigiano impegnato in azioni armate con la locale Brigata Garibaldi.