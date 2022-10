C’è tempo fino al 30 novembre per proporsi come partner per l’Ex Macello di Belforte

C’è tempo fino al 30 novembre 2022 per presentare la proposta attuativa di partenariato per la riqualificazione dell’ex Macello di Varese e delle aree vicine.

Il bando, consultabile sul sito del Comune di Varese, specifica tutte le modalità di presentazione e le date di riferimento. A questo avviso sono stati invitati i diversi operatori che avevano presentato la manifestazione di interesse ma la partecipazione è aperta a tutti. Il bando riguarda il grande progetto di rigenerazione urbana a impatto sociale e culturale per il quale il Comune ha ottenuto 14 milioni dal bando PinQua nell’ambito dei fondi del PNRR.

Mentre prosegue il bando, in attesa della scadenza del 30 novembre, l’amministrazione in questi giorni ha completato le indagini ambientali sulla qualità dei terreni. Parallelamente si sta chiudendo la progettazione per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà l’ex Macello con le stazioni e il futuro studentato di Biumo. Anche quest’opera è inserita negli interventi previsti dal progetto presentato al PinQua.

La progettazione per tutta l’area dell’ex Macello opera su due comparti: il primo è il Comparto Macello Nord, dove è prevista la realizzazione di un intervento di social housing, con la creazione di circa 90 alloggi sociali. Per questa parte progettuale il concessionario avrà diritto ad incassare il prezzo di vendita degli alloggi realizzati.

Il secondo intervento riguarda invece il comparto Macello Sud-Vellone e prevede il restauro e la rifunzionalizzazione delle strutture d’epoca presenti, per creare spazi pubblici finalizzati ad attività culturali, ludiche, educative e sportive. In questo caso il concessionario avrà diritto ad incassare i canoni e ogni altra utilità economica derivante dalla conduzione delle aree riqualificate. In questo comparto è previsto inoltre l’intervento di rinaturalizzazione del torrente Vellone, attraverso “nature based solutions” per il trattamento delle acque. Per la realizzazione degli interventi previsti in questo comparto, il Comune di Varese corrisponderà al concessionario una parte dell’importo derivante dal bando PinQua, corrispondente a 10 milioni di euro.

Sono già diversi gli interventi proposti per restituire alla zona spazi idonei in grado di creare coesione sociale, con la riqualificazione di alcune aree come Largo Gigli e via Podgora, e con la realizzazione di un cuore verde, residenziale e culturale nell’area dell’ex Macello civico: tra questi emergono quelli con valenza socio-culturale ad esempio con la realizzazione di aule studio per studenti, una sala cinema, un ostello, uno spazio solidale gestito da direttamente dalle associazioni attive sul territorio, uno spazio polivalente con aree per eventi. Infine aree sportive con campi basket e volley. Non solo, forte anche l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, con la creazione di una grande area verde intorno al corso del Vellone, con il rifacimento dell’arginatura del torrente, la creazione di una pista ciclopedonale in viale Belforte, via Podgora, via Merini e via Cairoli. L’intervento prevede anche la creazione di alloggi sociali per anziani, giovani e studenti.