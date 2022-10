Cena benefica di solidarietà con la Croce Rossa di Varese, Gazzada Schianno e Tradate

Il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, propone il tradizionale appuntamento di fine anno e invita tutta la Cittadinanza alla CENA BENEFICA D’AUTUNNO 2022 (Ristorante Madonnina di Cantello ore 20).

Anche quest’anno il momento aggregativo, conclusivo di un lungo anno di attività, servizi, dedizione, attenzione e impegno quotidiano per contribuire ad aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e soccorso.

Una serata all’insegna della solidarietà! Partecipando alla cena potrai contribuire a sostenere le numerose e impegnative attività socio-assistenziali del Comitato e diventare parte della strutturata e complessa macchina organizzativa di assistenza che rappresenta.

Per questo il Comitato locale della Croce Rossa invita tutti alla CENA BENEFICA D’AUTUNNO: «La Cena Benefica d’Autunno rappresenta per il nostro Comitato, per i nostri sostenitori e per tutto il territorio, un importante appuntamento che segna in modo significativo la partecipazione alle attività che gestiamo localmente come Croce Rossa – commenta Angelo Michele Bianchi, presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana -. Questa serata conviviale è la sintesi di un anno molto intenso, e vuole essere il momento in cui desideriamo coinvolgere tutti coloro che scelgono di continuare a restare al nostro fianco e, insieme, accogliere chi ancora non ci conosce ma potrebbe diventare una risorsa fondamentale. La Cena Benefica d’Autunno è uno dei momenti più visibili e più importanti per la raccolta fondi dell’Associazione e ogni posto a tavola, ha un significato profondo di sostegno verso coloro che hanno bisogno dello sguardo attento di ognuno di noi».

La storica CENA BENEFICA D’AUTUNNO del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, si terrà SABATO 19 NOVEMBRE alle ore 20:00, con le modalità specificate di seguito: la Cena Benefica d’Autunno 2022 è organizzata presso il Ristorante LA MADONNINA di Cantello, in un’accogliente salone che potrà ospitare fino a 250 ospiti.

MENU’

La raffinata cena, preparata dal Ristorante LA MADONNINA di Cantello è composta da ricco buffet di aperitivo, e poi serviti a tavola, primo e secondo, con dessert finale.

PREZZO

Il contributo richiesto per gustare la “Cena Benefica d’Autunno” è di € 100 a persona che comprende il Menù sopra indicato.

OBIETTIVO DELL’EVENTO

L’intero ricavato dell’evento verrà utilizzato per sostenere le numerose attività socio-assistenziali del Comitato.

PREMIO DI SALA

Ci sarà un “PREMIO DI SALA” che verrà assegnato durante la serata a uno dei partecipanti alla cena. Per tutti i partecipanti alla Cena Benefica d’Autunno ci saranno simpatiche sorprese.

DINAMICA DELL’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO DI SALA”

Tutti coloro che parteciperanno alla Cena Benefica d’Autunno riceveranno all’ingresso un numero identificativo la cui matrice resterà al personale del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana presente in sala. Durante la serata verrà estratto il vincitore.

LOTTERIA

Oltre al “Premio di Sala”, durante la serata sarà organizzata una “Lotteria” con meravigliosi premi.

I biglietti della Lotteria (10 euro cadauno) verranno venduti dai volontari durante la serata e anche l’estrazione dei premi avverrà prima del termine della cena. Il 1° premio sarà la Pelliccia di Varese Pellicce e seguiranno altri numerosissimi premi!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La prenotazione è OBBLIGATORIA e dovrà essere effettuata obbligatoriamente ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE, telefonando al numero 366 645 43 96 oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica eventi@crivarese.it.

Il presidente dott. Angelo Bianchi, ricordando che il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è a fianco della popolazione varesina da oltre 130 anni (alcuni documenti dimostrano la sua esistenza già nel 1884), sottolinea come «l’iniziativa, oltre allo scopo di raccogliere fondi, vuole trasmettere quel senso di condivisione e vicinanza alla cittadinanza e ai bisogni di tutti. Il motto “Aiutaci ad Aiutare” è il filo conduttore di tutte le iniziative messe in opera dal Comitato

di Varese della Croce Rossa Italiana che, ora come non mai, ha bisogno del sostegno di tutti».

Il Presidente Dott. Angelo Michele Bianchi e l’intero Comitato, ringraziano fin da ora tutti coloro che potranno partecipare alla Cena Benefica d’Autunno, sancendo il solido legame che unisce la città di Varese al proprio Comitato della Croce Rossa Italiana.

Per chi desidera sostenere il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana con le sedi di Tradate e Gazzada Schianno puoi donare a:

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE

IBAN: IT 64 K 06230 10802 0000 47053758 – Credit Agricole

CAUSALE: Cena Benefica d’Autunno 2022