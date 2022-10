Cenci chiede una zona di protezione speciale alla Brughiera di Malpensa, il Consiglio regionale respinge

Durante la seduta del Consiglio regionale di martedì 18 ottobre il consigliere regioanle Roberto Cenci (Movimento 5Stelle) ha proposto l’istituzione di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’area detta della Brughiera del Gaggio in Comune di Lonate Pozzolo considerata di alto pregio ambientale.

L’area di circa 44 ettari è interessata dall’espansione dell’area cargo secondo il Masterplan Malpensa 2035 firmato il 6 giugno scorso e non sottoscritto dall’Ente Parco del Ticino. La proposta è stata respinto in quanta – come ha detto l’Assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo rispondendo ai proponenti – il testo presentato non garantisce il necessario equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico, la sicurezza del traffico aereo e la tutela della sostenibilità ambientale.