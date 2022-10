Chiara Tacchi e “La Giustizia degli Ultimi” al Corniciaio di Gallarate

Una presentazione tra quadri e immagini: il Corniciaio di Gallarate, in via Parini 8, ospita venerdì 21 ottobre una chiacchierata intorno al libro “La Giustizia degli Ultimi”, Gruppo Albatros Il Filo.

“Storie vere di chi non si è arreso” si legge sulla copertina del volume, scritto da Chiara Tacchi, avvocato e fondatrice della associazione La Giustizia degli Ultimi ODV.

Tacchi «ci accompagnerà attraverso la sua opera, in un percorso denso di emozioni», spiegano i titolari. Tacchi dialogherà infatti con Lisa Borgomaneri, titolare del Corniciaio insieme al fratello Marco: sarà l’occasione per scoprire le storie raccontate nel libro. Cinque storie che poi sono cinque cause affrontate in tribunale da persone che non potevano permettersi un avvocato e che hanno ottenuto sostegno proprio grazie all’associazione La Giustizia degli Ultimi.

L’appuntamento è come detto al Corniciaio, via Parini 8, alle ore 18 di venerdì 21 ottobre 2022.