Chiude la boutique di Sergio Bassetti, i commercianti di Sesto Calende lo salutano con una festa

I commercianti di Sesto Calende salutano con una festa Sergio Bassetti che, dopo tanti anni di onorato servizio, ha deciso di ‘abbassare definitivamente la serranda’ del negozio e di concedersi il meritato riposo.

Sergio Bassetti, Sestese della frazione di Oriano, viene da una famiglia di commercianti: Carlo Bassetti e Tosi Natalina, il papà e la mamma, per tanti anni hanno gestito un banco di abbigliamento al mercato. La svolta è arrivata nel 1964 quando, in cima alla Via XX Settembre, decisero di aprire una merceria affidandola al giovane Sergio.

Il cambio di passo avvenne nel 1972, quando nella centrale Via Roma (sotto i portici nel cuore di Sesto Calende) Sergio apri la propria boutique. Ben presto Bassetti non solo diventa un riferimento per molte firme dell‘alta moda donna e uomo ma un richiamo per una selezionata clientela proveniente anche da molti chilometri di distanza. Sono gli anni in cui Sergio appare tra i fondatori dello storico Gruppo Commercianti e Artigiani della Città.

Nel 1989 decise di diversificare decidendo di aprire, a pochi metri dalla storica boutique, un negozio di scarpe. Attività che condurrà proprio fino dell’autunno del 2022, alla soglia degli 80 anni.

I colleghi di Sesto Calende ed il locale Gruppo Commercianti che li rappresenta hanno deciso di festeggiare questo traguardo dandosi appuntamento venerdì 7 ottobre 2022 al centrale Bar Roma. Ad aspettarlo, alle 19:30, oltre a numerosi colleghi ci saranno anche le storiche commesse (Loredana, Carla, Maura e Daniela) che nel contempo, mettendo a frutto gli insegnamenti, hanno anche aperto delle attività.

Non si dimenticherà di lui neppure la frazione, quella di Oriano, da cui tutto è iniziato: il Pittore Vitaliano Forlani avrà, per lui, in serbo una sorpresa.