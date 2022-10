Chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese e il raccordo Fiera di Milano

Sulla A8 Milano-Varese e sul R37 Raccordo Fiera di Milano, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 23:00 DI SABATO 29 ALLE 7:00 DI DOMENICA 30 OTTOBRE

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Fiera Milano, verso Milano. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Varese verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina, in direzione di Milano;

dalla A9 verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese, uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione, in direzione di Milano;

-sul Raccordo Fiera Milano R37 sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese;

-sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

dal Raccordo Fiera e dalla A52 Tangenziale nord verso Varese/Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Varese ed entrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano;

dal Raccordo Fiera verso Milano, percorrere la A52Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e percorrere la SS233 della Varesina in direzione di Milano;

dal Raccordo Fiera e A52 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP233 Varesina verso Varese ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio;

-sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200.

DALLE 00:00 ALLE 7:00 DI DOMENICA 30 OTTOBRE

-sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Varese/Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera verso Rho/SS33 del Sempione e seguire le indicazioni per Varese, per poi entrare sulla A8 Milano-Varese attraverso lo svincolo di Legnano;

da Milano verso Como/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi poi sulla SP233 della Varesina in direzione di Varese ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.