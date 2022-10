“Come ci vediamo”: TEDx alle Ville Ponti si interroga sulla Varese futura partendo dai giovani

È stato presentato ufficialmente questa mattina il programma della sesta edizione di TEDx Varese, che sarà ospitato al centro congressi Ville Ponti sabato 5 e domenica 6 novembre. L’iniziativa è stata presentata oggi nella sala immersiva dell’Infopoint in Camera di Commercio di Varese, alla presenza di David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese, Fabio Lunghi, Presidente di Camera di Commercio di Varese ed Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese.

“Come ci vediamo” è il tema scelto per questa nuova edizione: una domanda che nel corso della vita può nascere spontanea, rispetto a come sta il nostro Pianeta e come sarà il nostro futuro considerata la difficile epoca in cui viviamo, costellata da molti episodi che ci coinvolgono direttamente e indirettamente su molti fronti: dalla pandemia alla pervasività del digitale in ogni ambito della nostra vita, dai sempre più preoccupanti problemi climatici e ambientali senza dimenticare i recenti fatti di cronaca globale.

“Nell’edizione 2022, come l’anno scorso, siamo riusciti a creare due giornate di eventi – ha spiegato David Mammano – Il sabato sarà impegnato da due macro iniziative e 15 laboratori di co-creazione. Domenica, invece, si terrà la classica conferenza TEDx, particolarmente internazionale quest’anno”.

“UN MONDO PER NOI”: IL SABATO DI TEDx E’ DEDICATO AI GIOVANI

Il tema che verrà sviluppato nel pomeriggio di sabato 5 novembre – “Un mondo per noi” – vedrà i ragazzi di TEDxYouth@Varese impegnati dalle ore 15: 8 giovani menti brillanti provenienti da tutta Italia, studenti e studentesse della scuola secondaria superiore e dell’Università, che porteranno la loro idea di valore sul palco. Una persona tra loro vincerà una borsa di studio messa a disposizione dall’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. La giornata sarà divisa in due sessioni e per partecipare sono disponibili due modalità: un ingresso con biglietto gratuito oppure una donazione a scelta a sostegno del progetto Selvatica con la piantumazione di un albero nel territorio di Varese.

“TEDx io l’ho visto nascere – ha affermato l’Assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia – Non avrei mai immaginato che sarebbe cresciuto così velocemente diventando importante e penetrante nel territorio. Il tema di quest’anno rende inutile ricordarci che viviamo in un periodo difficile e mai come in questo momento abbiamo bisogno di farci domande e delineare risposte. Il filo conduttore è la visione del futuro di cui noi siamo orfani tutti, soprattutto le giovani generazioni. E’ quanto mai necessario farsi domande insieme e condividere la ricerca delle risposte. C’è bisogno di uno sforzo creativo straordinario. La mia generazione è cresciuta con visioni forti di futuro – conclude l’Assessore – e ora viviamo in assenza di prospettive. Mettere insieme non solo i progetti, ma soprattutto le persone è fondamentale”.

15 LABORATORI GRATUITI DEDICATI AL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Nella giornata di sabato 5 novembre a Villa Andrea, dalle 10 alle 17, si svilupperanno 15 laboratori gratuiti dinamici e di co-creazione per affrontare temi innovativi e dedicati al futuro: dalla tecnologia agli impatti sociali, dalla sostenibilità alla stampa 3D al coding. Una giornata per ascoltare, imparare e mettere in pratica nuove conoscenze accompagnati da professionisti. Le sale dei due piani della villa, rinominate per l’occasione in “Sala del Futuro”, “Sala dell’Ispirazione”, “Sala delle Idee”, “Sala delle Visioni” e “Sala dell’Innovazione” ospiteranno le iniziative aperte a tutte le persone interessate.

“Siamo molto contenti che quello con TEDx sia diventato appuntamento ricorrente – ha raccontato Fabio Lunghi, Presidente della Camera di Commercio di Varese – Camera di Commercio rappresenta l’economia del territorio, ma conosce importanza di diffondere la cultura sul nostro territorio. Il mondo dei giovani è in fermento, spesso si parla dei giovani ma non coi giovani. E’ importante far comprendere a tutti che le nuove generazioni sono molto più capaci e attive di quanto si pensi. Si parla sempre del peggio, ma ci son giovani che hanno idee e che vogliono riuscire a svilupparle“.

TEDx 2022: LA CONFERENZA PIU’ INTERNAZIONALE DI SEMPRE

Relatori e relatrici, gli ospiti di domenica 6 ottobre, che renderanno quella di domenica 6 la conferenza più internazionale di sempre nella storia del progetto. Personalità provenienti non soltanto fuori dall’Italia, ma anche fuori dall’Unione Europea, e soprattutto persone di spicco e che vengono da luoghi del mondo al centro di dinamiche particolari, attuali e contemporanee: Savhil Musaieva, chief-editor dell’Ukrainska Pravda, personaggio di spicco per le sue attività iniziate ben prima dell’invasione Russa, e inserita dal Times nella classifica delle 100 persone più influenti nel 2022; Michael O’Flaherty, direttore Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali; Hannah Bagdasar, Lead Investigator per Global Authentication Project, mappatura degli attacchi russi sui civili ucraini, progetto per il quale sono stati bannati e lei è stata inserita nella lista delle persone indesiderate dalla federazione russa; Kenton Rogers, urban forester britannico, co-founder di Treeconomics, che si occupa di condurre progetti di alto livello di riforestazione.

Anche dall’Italia TEDx ha invitato sul suo palco Elio Marchesini, direttore d’orchestra, tra i tanti ha lavorato anche con Dalla e Vecchioni; Rachele Didero, giovane startupper, fondatrice di Cap_able; Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro a Milano, che si occupa di adolescenza e della relazione dei giovani con tecnologie e digitalizzazione; Giuseppe Licari, artista che si occupa di giustizia ambientale; Alessandro Di Tizio, gastronomo etnobotanico, che con il suo intervento vuole sollecitare la cittadinanza ad avvicinarsi ad una nuova cultura gastronomica, tornando a fare quello che facevano i nostri nonni; infine, Silvia Polleri, imprenditrice sociale, che lavora con il carcere di Bollate a Milano, ideatrice di “InGalera” ristorante che fa lavorare i carcerati e conduce percorsi di riacquisizione della dignità. Grazie a questo progetto la percentuale di rischio per chi esce dal carcere di ricommettere gli stessi crimini, scende dal 60 al 13%.