“Ci vuole troppo tempo per rinnovare il permesso di soggiorno scaduto”

Karim in questa lettera segnala le vicissitudini che un immigrato deve affrontare per rinnovare il permesso di soggiorno. Non è tanto il singolo ufficio immigrazioni ad essere criticato quanto una procedura che richiede tempi lunghissimi («fino a un anno e mezzo») e cui si aggiungono spese piuttosto pesanti da sostenere. (foto di repertorio)

Noi stranieri, quando scade un permesso di soggiorno e devi fare la pratica per il rinnovo, siamo costretti a un vero tour de force. Per prima cosa devi andare in posta a ritirare un modulo e compilarlo, per poi tornare sempre in posta e pagare quasi 100 euro per ogni adulto. Se per esempio la tua famiglia è composta da due adulti e due bambini ti tocca pagare quasi 300 euro. Non è giusto, ma il problema più grosso non è nemmeno questo: il problema più grave è la durata del rinnovo. Per rilasciarti un permesso di soggiorno, un semplice documento, ci mettono una vita, fino a un anno e mezzo. Poi, contano la durata del permesso dal giorno in cui hai fatto la pratica in posta e non da quando ti viene rilasciato il permesso stesso. Perciò se vai a ritirare il permesso dopo un anno, anche l’anno che è rimasto negli uffici immigrazioni ti viene conteggiato.

Con questi ritardi tu straniero devi girare sempre con un permesso scaduto accompagnato dalla ricevuta del versamento fatto alla posta. Se poi hai la famiglia in un altro paese, ad esempio in Francia o in Spagna, non puoi andare a trovarli per poi rientrare normalmente. Hai un’unica possibilità: andare a trovarli al tuo paese di origine con il permesso scaduto accompagnato dalla ricevuta.

Infatti devi prendere un volo diretto perché gli altri paesi tipo la Francia o la Spagna non ti accettano e non ti lasciano passare se hai un permesso scaduto l’ufficio immigrazione non rispetta il tempi di rilascio del permesso di soggiorno poi i requisiti che ci chiedono sono troppi poi quanto scade un permesso di soggiorno scade anche l’assistenza sanitaria poi in automatico vieni comunicato del comune di residenza di presentare il permesso valido altrimenti viene cancellato dalla residenza. Tenete presente Per avere un permesso di soggiorno di 2 anni deve avere un contratto indeterminato per evitare tutto questo ambaradan. Quindi non va bene, il permesso di soggiorno deve partire da un minimo da 4 anni mentre la carta di soggiorno dovrebbe venire rilasciata agli stranieri in automatico quando compiono i cinque anni di residenza in automatico.