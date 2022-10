“Ciak, si gira”, ricominciano le lezioni all’Antonioni di Busto Arsizio

Le aule e i laboratori di Villa Calcaterra di Busto Arsizio tornano ad animarsi con la passione e l’entusiasmo degli iscritti all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni; lunedì 17 ottobre prenderanno infatti il via le lezioni del nuovo anno accademico. 27 le matricole – tra aspiranti registi e aspiranti attori – che inizieranno il loro percorso formativo.

I neo diplomati, che nel mese di settembre hanno sostenuto i colloqui di esame davanti alla commissione, si ritroveranno invece sabato 8 ottobre a partire dalle ore 15 al teatro Manzoni (via Calatafimi 5, Busto Arsizio): sul grande schermo si vedranno i cortometraggi di diploma dei registi e i monologhi, filmati, degli attori. A presentare e intervistare i compagni saranno Gabriele Pavesi e Samuele Satta, diplomati in recitazione.

«La giornata di proiezione dei cortometraggi di diploma coincide con la chiusura delle fasi di selezione e ammissione al nostro Istituto, come un simbolico passaggio di testimone tra diplomati e nuove matricole – dichiara Marco Crepaldi, Amministratore Delegato dell’Istituto Antonioni – Anche quest’anno abbiamo avuto un’alta partecipazione di candidati alle selezioni, con un ritorno significativo di presenze da parte di candidati provenienti da tutto il territorio nazionale. Questo a conferma di come il nostro programma didattico sia in grado di intercettare un’esigenza culturale, formativa e di mercato verso un settore, quello cinematografico e dell’audiovisivo, in costante evoluzione, capace di racchiudere numerose professionalità e di generarne di nuove».

«Ricordo anche in questa occasione – conclude Crepaldi – come la maggior parte dei ragazzi che si sono diplomati da noi nei vari anni oggi ricoprono ruoli a più livelli della filiera dell’immagine in movimento».