“Ciao Marco, ci hai insegnato a non arrenderci mai e a inseguire i nostri sogni”

L’ISISS Don Milani di Tradate si stringe intorno alla famiglia De Leverano per la perdita del giovane Marco che ha lasciato sgomenti quanti lo hanno conosciuto e amato.

Docenti e studenti hanno voluto ricordare un amico speciale in un modo speciale, dedicandogli una giornata di pensieri ,ricordi e riflessioni .

Particolarmente toccanti le parole di una sua amica d’infanzia che vogliamo riportare

Ciao Marco,

nessuno avrebbe mai pensato che ti saresti allontanato così presto da noi, ti ringraziamo per tutto perché un amico è per sempre e tu per noi ,oggi, lo sei più che mai. Sei stato un esempio di vita, da te abbiamo imparato molto, soprattutto a non arrenderci e seguire i nostri sogni come quello che avevi tu: avresti voluto diventare un regista… cercheremo di realizzare i tuoi desideri, conservandoti sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria col sorriso che ti contraddistingueva. La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il ricordo che abbiamo di te, resterai per sempre la stellina più luminosa del cielo e quando alzeremo lo sguardo, tu sarai lassù, come nostro punto di riferimento.

Buon viaggio sognatore!