I cinque punti delle associazioni varesine dei consumatori per uscire dal caro bollette

L’emergenza energetica, nata già l’inverno scorso ma quest’anno resa drammatica dalla guerra in Ucraina, sta colpendo duramente gli italiani e i varesini in un momento in cui la confusione energetica è già troppa, nel passaggio alla liberalizzazione dell’energia. E per questo dopo l’assemblea nazionale delle associazioni consumatori, che si è svolta a Roma il 18 ottobre scorso, le associazioni consumatori varesine si sono riunite per ribadire i cinque punti fondamentali per affrontare la crisi delle bollette.

Tali punti sono stati precisati in un incontro a cui hanno partecipato Antonio Ciraci, presidente di Federconsumatori Varese e Michela Bortolotto presidente di Adiconsum Varese e che ha visto tra i firmatari anche Movimento Consumatori e Adoc, dove sono state annunciate anche a Varese le iniziative di mobilitazione per novembre e ribadite le cinque rivendicazioni principali in materia di energia.

«Le cinque principali richieste – spiegato Ciraci – riguardano innanzitutto la sospensione dei distacchi per morosità, oggi in larghissima parte legati a situazioni di profondo disagio e povertà, da sostituire con una lunga rateizzazione delle bollette garantita dallo Stato. Una richiesta a cui aggiungiamo anche quella di un divieto più stringente alle modifiche contrattuali decise unilateralmente dalle aziende fornitrici di energia: il Decreto Aiuti ha già parlato in materia, ma le compagnie stanno inviando comunque le lettere e questa pratica va fermata».

La seconda richiesta delle associazioni di consumatori è: «L’aumento dei bonus per energia, gas e acqua con un allargamento della platea dei beneficiari attraverso l’innalzamento delle soglie Isee – spiegano – Va poi tenuto conto che la richiesta del bonus è burocraticamente difficile, e per questo chi ne ha diritto può chiamarci per essere aiutato».

Michela Bortolotto e Antonio Ciraci

Altre due necessità urgenti sono: «Una riforma della bolletta, con la riduzione degli oneri fiscali e parafiscali, e del sistema di formazione dei prezzi dell’energia, che ora subiscono pesantemente le speculazioni, e una politica industriale ed energetica di rilancio degli investimenti sulle fonti rinnovabili e sulle tecnologie di accumulo, adottando misure di sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche. Magari, portando anche a compimento quelle già pensate: se si fosse mantenuto il programma sulle rinnovabili già fissato, per l’energia elettrica saremmo già indipendente dal metano».

L’ultima richiesta è quella di dare un sostegno alle famiglie e alle imprese «Grazie anche al rafforzamento degli strumenti di supertassazione degli extraprofitti superiori ad una certa soglia realizzati dalle grandi imprese energetiche e da altre aziende in settori quali quello farmaceutico, finanziario, creditizio e dell’e-commerce».