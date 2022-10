Cittiglio, una festa della birra tira l’altra: in un mese due eventi e otto serate con i boccali al cielo

Due feste della birra nel giro di un mese (circa) per un totale di otto serate. A Cittiglio di sicuro non manca la voglia di divertirsi nel segno di malti e luppoli e nel solco di una tradizione radicata, visto che da tanti anni il parco delle feste accanto alla stazione ferroviaria ospita manifestazioni di questo genere ispirate all’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Quest’anno però c’è stato una specie di “rimescolamento” – non senza un pizzico di rivalità tra gli organizzatori – che ha portato al raddoppio degli eventi, per fortuna distanziati di un mesetto l’uno dall’altro. Ma andiamo con ordine. Venerdì 7 ottobre e per due weekend (quindi anche sabato 8 e poi il 14 e 15 del mese) nell’area coperta e chiusa del parco andrà in scena l’Oktoberstì organizzata dalla Pro Loco. Il nome è quello storico ma a differenza degli altri anni l’evento birrario-gastronomico-musicale non ruoterà intorno alla presenza dei The McChicken Show, la band che per tanti anni è stata presenza fissa.

La scelta musicale infatti è ricaduta soprattutto su una serie di cover band: si comincia la prima sera con i Futura e con la VA r&b Band, si prosegue sabato con Fiö de la Serva e la “rock school” di un veterano dei nostri palcoscenici, Andrea “Mitzi” Dal Santo. Nel secondo weekend il programma prevede i concerti dei Libera Uscita e The Jail (venerdì); della Zach Band e della VA r&b Band (sabato). Gli organizzatori hanno quindi scelto un marchio di birre bavarese, Tucher (oggi parte della multinazionale Carlsberg), per “dissetare” i presenti oltre a un menu che prevede spätzle, stinco, würstel ma anche costine e penne al ragù.

A novembre, però – stesso posto, stessa formula – torneranno i McChicken nella nuova Stì Beer Fest che sarà organizzata dal locale gruppo Alpini e che ricalcherà praticamente in tutto la “vecchia” OktoberStì. La “rocktoberfest band” altomilanese tornerà sul palco per tutte e quattro le date (venerdì 11, sabato 12, venerdì 18 e sabato 19 novembre) con il suo repertorio che alterna canzoni “da Oktoberfest a brani popolari lombardi, canzoni italiane e hit internazionali. Nei due sabati le serate saranno aperte dagli American College e dai Free Unplugged. In quel caso nei boccali ci sarà una delle “sei sorelle” di Monaco di Baviera – le birre ammesse all’Oktoberfest originale – ovvero la Paulaner. Come da prassi, sarà allestito anche un grande banco gastronomico con alcune delle specialità tipiche bavaresi.