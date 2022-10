“Civico 22” è il nuovo romanzo di Anna Pagani, la presentazione nella sua Gorla Maggiore

Domenica 16 ottobre alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Gorla Maggiore Anna Pagani, scrittrice ed ex-assessore di Gorla Maggiore, presenta in anteprima il suo secondo romanzo “Civico22”. Susy Pozzato, assessore ai Servizi Sociali introdurrà il tema del libro, mentre la giornalista Veronica Deriu dialogherà con l’autrice.

Anna Pagani, dopo essersi cimentata con il primo romanzo, “Fino in fondo” che ha superato la selezione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como nel 2020, torna ora con una seconda opera che si presenta come un affresco sociale contemporaneo, dove compaiono diversi temi d’attualità a partire dalla violenza sulle donne, raccontata non solo dal punto di vista della protagonista, Nina, ma anche di che le sta intorno: quello dei figli, quello di chi vuole dare una mano, quello di chi è indifferente.

“Civico 22” è il luogo dove è ambientata la trama, un condominio di periferia in cui si incontrano le voci di diverse generazioni: quelle dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani. Qui si consumano violenze familiari, drastici litigi e l’inevitabile decadimento senile nella malattia. Ma al Civico 22 ci sono anche spiragli di solidarietà, amicizia e giornate passate in cortile a giocare a pallone. E su tutto dominano la speranza e il desiderio di riscatto, dettate da un’unica certezza: la vita dei protagonisti non è già stata scritta, non coincide con il Civico 22. Loro sono più di un indirizzo.

Il libro, pubblicato dalla case editrice Golem sarà presente nelle librerie e negli store on line a partire dal 21 ottobre. Inoltre il romanzo è già stato selezionato per partecipare alle presentazioni che si svolgeranno dal 16 al 20 novembre a Milano BookCity, in occasione della Fiera del Libro.