Cocchiere: “Non c’è rivoluzione verde senza considerare l’aspetto sociale”

Pubblichiamo le considerazioni di Maria Paola Cocchiere, consigliera di maggioranza che ha partecipato nel weekend ad un evento di Anci giovani Lombardia a Monza

Nel fine settimana insieme ai membri della consulta Anci giovani Lombardia abbiamo organizzato a Monza il primo incontro dedicato alle Missioni PNRR e per farlo siamo partiti dalla seconda e terza missione legate al Territorio e all’Ambiente, tematiche che mi stanno a cuore.

In particolare ci siamo soffermati sugli aspetti legati alla rigenerazione urbana toccando diversi temi dall’impermeabilizzazione e consumo del suolo al grande tema di forte attualità come le comunità energetiche; quest’ ultime rappresentano un mezzo utile al raggiungimento degli obiettivi che la Commissione Europea si prefissa di portare avanti attraverso le politiche del Green New Deal.

E’ stato davvero sorprendente vedere più di 40 giovani amministratori discutere di verde, ambiente ed energia e cercare di confrontarsi su tematiche così complesse e che vedono la maggior parte delle volte la burocrazia come primo vero grande ostacolo.

Il Green Deal ci insegna che non si può trattare il tema legato al verde senza considerare l’aspetto sociale e ne sono un esempio le comunità energetiche che sono prima di tutto comunità sociali oltre che fonti di energie rinnovabili.

Dobbiamo fare rete così che si possa, attraverso lo scambio di buone pratiche, importare nei nostri comuni idee e progetti più green, più sostenibili e contribuire ad essere parte del processo di transizione ecologica.