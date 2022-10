Cocquio Trevisago e il progetto “ripartiamo insieme”: attività gratuite per i più giovani

Doposcuola, minibasket, calcetto all’oratorio, musica e arte: tutto a portata di mano e gratis. Un aiuto importante alle famiglie e per chi non ha possibilità in un momento difficile, arriva dal Comune di Cocquio Trevisago che ha lanciato da qualche settimana il progetto “Ripartiamo insieme”.

Si tratta di un progetto reso possibile per via di un contributo economico a fondo perduto per la realizzazione d’iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 -17 anni), nel periodo dal 26 settembre al 31 marzo 2023.

Gli enti partners del progetto sono: A.s.d. Gruppo ciclistico Campo dei Fiori; A.s.d Minibasket play; Art& Music factory A.p.s.; Educational team soc. cooperativa; Comunità pastorale Sacra famiglia parrocchia S. Andrea. I laboratori proposti da sono tutti gratuiti e rientrano nel “Bando e-state + Insieme” ai sensi della D.G.R. n. 6490 del 13/06/2022.