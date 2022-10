Colpo di scena: le tre giovani campionesse varesine lasciano “Reazione a Catena”

Le “tre e un quarto” – cioè le tre varesine Elisa Ferrazzano, Carolina Iadanza e Letizia Bianchini di Venegono Inferiore, Lonate Ceppino e Cislago – hanno lasciato “Reazione a catena“, il quiz preserale di Raiuno condotto da Marco Liorni che le vedeva campionesse da molti giorni.

Ad annunciarlo nella puntata del 6 ottobre è stato lo stesso presentatore, che però ha accennato a una sorpresa in arrivo e quindi non si esclude che possano tornare in gara.

Le tre ragazze hanno partecipato a ventitré puntate, portando a casa la somma di 230 mila euro: sono le prime ad avere lasciato il programma da vincitrici.

Una prima spiegazione del loro abbandono la dà, a caldo, Carolina Iadanza a Sorrisi e Canzoni TV: «È stata una decisione molto sofferta ma inevitabile – spiega alla storica rivista specializzata in programmi tv – Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e, se fossimo rimaste a Napoli per continuare il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio. Molti ci considereranno matte per questa scelta ma gli impegni di studio sono più importanti. Abbiamo vinto circa 76 mila euro a testa e la nostra partecipazione è andata al di là delle più rosee aspettative».