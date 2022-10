Il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” in visita a Varese

Nella giornata di mercoledì 26 ottobre, il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della Legione Carabinieri Lombardia con sede in Milano, è stato in visita a Varese.

Nella mattinata, l’alto ufficiale ha avuto il piacere di incontrare il Prefetto, Dott. Salvatore Pasquariello e il Questore, Dott. Michele Morelli, ringraziandoli per il concreto spirito sinergico con cui quotidianamente operano con l’Arma dei Carabinieri.

A seguire, nella caserma di via Saffi, il Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, il Colonnello Gianluca Piasentin e da tutti gli ufficiali in servizio nella provincia, da una rappresentanza dei comandanti di Stazione e del personale della sede, nonché da una delegazione degli organi della rappresentanza militare.

Nella circostanza, il Generale Taurelli ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, e anche per la puntuale e preziosa assistenzaalla popolazione in occasione della recente emergenza pandemica.

Successivamente, accompagnato dal Colonnello Piasentin, ha visitato la struttura che ospita l’Arma provinciale, incontrando il personale in servizio nei vari uffici del Comando.