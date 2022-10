COMO LAKE Today presenta un foulard solidale in collaborazione con AQUADULZA

COMO LAKE Today, la rivista dedicata al Lago di Como, ha annunciato la creazione del suo primo accessorio – un foulard di seta, realizzato in collaborazione con AQUADULZA, un produttore di seta del Lago di Como del comparto lusso.

Il foulard è realizzato in twill di seta liscio e brillante, prodotto in Italia, a Como, utilizzando la tradizionale abilità e le eccellenti capacità artistiche dei maestri della seta comaschi.

Il motivo del disegno è composto da soggetti dai colori vivaci e giocosi selezionati da Elena Markova, fondatrice di COMO LAKE Today e trasformati in stampa dall’illustratrice Iryna Vale. I borghi e le ville iconiche del Lago di Como sono stati reinterpretati in uno stile inedito, mantenendo il loro aspetto originale. I colori si ispirano alla palette distintiva del lago: il rosa delle fioriture della camelia, del rododendro e dell’oleandro, il blu dell’acqua e del cielo, e il verde degli alberi che lo abbracciano.

Il foulard in seta garantisce una naturale morbidezza e resistenza, creando un effetto dal tocco morbido, leggero come il vento estivo sul lago che evoca l’incantata atmosfera lacustre.

Il foulard è disponibile in due formati: 70x70cm e 45x45cm. Il foulard COMO LAKE Today può essere indossato in molteplici modi ed è un accessorio perfetto per definire il proprio stile.

“Sono stata entusiasta di lavorare a questo progetto dal carattere filantropico. Era un mio desiderio di creare un foulard elegante e al tempo stesso allegro che rappresentasse in modo inedito il lago di Como. Sono grata ad AQUADULZA per questa grande opportunità” – afferma Elena Markova, ideatrice di COMO LAKE Today.

Il foulard COMO LAKE Today è disponibile online sul sito di AQUADULZA, e nel negozio De Comm a Como (via Giovio, 18).

Il ricavato dalla vendita del foulard sarà parzialmente destinato alla Fondazione Tabletochki che si occupa di dare sostegno ai bambini ucraini durante le cure oncologiche. Dal 2011 la Fondazione Tabletochki crea condizioni favorevoli per garantire la migliore assistenza medica e un supporto psicologico ai bambini ucraini e alle loro famiglie durante e dopo i trattamenti.

Il foulard in seta garantisce una naturale morbidezza e resistenza, creando un effetto dal tocco morbido, leggero come il vento estivo sul lago che evoca l’incantata atmosfera lacustre.

Il foulard è disponibile in due formati: 70x70cm e 45x45cm. Il foulard COMO LAKE Today può essere indossato in molteplici modi ed è un accessorio perfetto per definire il proprio stile.

“Sono stata entusiasta di lavorare a questo progetto dal carattere filantropico. Era un mio desiderio di creare un foulard elegante e al tempo stesso allegro che rappresentasse in modo inedito il lago di Como. Sono grata ad AQUADULZA per questa grande opportunità” – afferma Elena Markova, ideatrice di COMO LAKE Today.

Il foulard COMO LAKE Today è disponibile online sul sito di AQUADULZA, e nel negozio De Comm a Como (via Giovio, 18).

Il ricavato dalla vendita del foulard sarà parzialmente destinato alla Fondazione Tabletochki che si occupa di dare sostegno ai bambini ucraini durante le cure oncologiche. Dal 2011 la Fondazione Tabletochki crea condizioni favorevoli per garantire la migliore assistenza medica e un supporto psicologico ai bambini ucraini e alle loro famiglie durante e dopo i trattamenti.