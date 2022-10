Il Comune di Barasso ottiene il finanziamento della misura regionale “Nidi gratis”

Il Comune di Barasso annuncia di aver ottenuto il finanziamento regionale per riconoscere la misura “nidi gratis”. In particolare, sarà possibile finanziare tre posti presso l’Asilo Nido “I Folletti – Edoardo Giani” di via Parietti n. 8.

« L’obiettivo – spiegano dal Comune – è sostenere le famiglie facilitandone l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri, contribuendo all’abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza di nidi e micro-nidi pubblici o posti in nidi privati autorizzati acquistati in convenzione dal Comune».

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) residenti nel Comune di Barasso che:

➢ sostengono una retta mensile superiore all’importo massimo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero € 272,72;

➢ hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti presso l’asilo nido di Barasso “I Folletti – E. Giani”;

➢ hanno un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 20.000 euro.

Chi è in possesso dei requisiti previsti dal bando, può presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 entro venerdì 11 novembre, ore 12.00, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

La Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 copre la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. Il Comune di Barasso interverrà economicamente con una quota di € 20,00 mensile, la restante quota eccedente gli importi sopra citati (INPS e Comune) sarà coperta da regione Lombardia.

Si precisa inoltre che le domande di adesione all’Avviso della Misura “Nidi Gratis – Bonus 2022-2023” e al Bonus asilo nido INPS non sono collegate tra di loro, sono complementari e possono essere presentate da due genitori differenti o dallo stesso.