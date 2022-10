Concerto d’organo a Casbeno del Maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo di Milano

Concerto d’organo presso la chiesa di San Vittore in Casbeno

Organista:

M° Emanuele Carlo Vianelli,

titolare ai grandi organi del Duomo di Milano

Programma:

La mia casa è casa di preghiera, dice il

Signore

(Meditazioni musicali attorno alla festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale)

Introitus:

-J. S. BACH (1685 – 1750) Preludio e fuga in DO maggiore BWV 545

Beati gli invitati alla Cena del Signore:

-J. S BACH Schmucke dich, o liebe seele (Adornati, o cara Anima) BWV 759

L’Agnello che è stato immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza:

-J. S. BACH Introduzione e fuga dalla Cantata 21

(Trascrizione per organo di F. Liszt)

La mia casa è casa di preghiera, dice il Signore:

-C. A. FRANCK (1822 – 1890) Prière op. 20

Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell’assemblea dei Santi:

-M. E. BOSSI (1861 – 1925) Cantate Domino (Inno di Gloria) op. 76°

La preghiera di supplica

-M. E. BOSSI Fatemi la Grazia

L’invocazione Mariana

-A. ESPOSITO (1913 – 1981) Salve Regina (dai “Fioretti alla Madonna”)

Exitus (Rallegratevi sempre nel Signore)

-M. E. BOSSI Stunde der freude (L’ora della gioia) op. 132 n.5

Ingresso libero