Intossicazione alimentare a Malpensa o altra causa? L’autopsia farà luce sulla morte della turista

Sarà l’autopsia a definire l’esatta causa della morte della turista spagnola 80enne a seguito di una presunta intossicazione alimentare che ha colpito l’intera comitiva con cui era in viaggio martedì scorso. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, Ciro Caramore, ha delegato il conferimento dell’incarico ai colleghi di Brescia in quanto la vittima è deceduta in quella provincia. L’esame verrà eseguito con ogni probabilità domani mattina, giovedì.

I malori, infatti, si erano verificati in un hotel di Darfo Boario, in Valcamonica, alcune ore dopo il pranzo che avevano consumato in un ristorante di Somma Lombardo, subito dopo essere sbarcati dall’aereo che li aveva portati in Italia per una vacanza che doveva essere di benessere e relax.

Le indagini sui cibi serviti dal ristorante proseguono da parte di Nas e Ats Insubria e non è ancora possibile stabilire con esattezza cosa abbia scatenato l’infezione da escherichia coli. Dalle prime risultanze, infatti, non è possibile ancora definire il nesso eziologico tra la lasagna che i turisti hanno mangiato al ristorante e l’infezione e vi sarebbero elementi per poter pensare che la causa possa essere diversa da quella ipotizzata in un primo momento.