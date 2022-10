Confermata in appello la condanna al killer della valigia: nascose il corpo della ex ad Olgiate Olona

È stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano la pena per Teofilo Melendez Galarza, per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della sua ex-fidanzata. Nel 2021 l’uomo di origini peruviane era stato condannato a 10 anni e 8 mesi dopo che nel 2010 aveva confessato l’omicidio della 24enne connazionale Marilu Flores Gallardo, uccisa nel 2006 per strangolamento al culmine di una lite. I due si erano lasciati da poco e la donna era andata ad un appuntamento a casa dell’uomo per ricucire il rapporto.

L’uomo aveva poi nascosto il cadavere all’interno di una valigia, a sua volta riposta in un cunicolo della fognatura di Olgiate Olona e lì è rimasto per 4 anni prima che si decidesse a svelare il luogo dell’occultamento. Il giudice Piera Bossi, , in sede di rito abbreviato, aveva escluso le aggravanti (futili motivi e minorata difesa) e concesso le attenuanti per aver fatto riaprire il caso e aver dato indicazioni su dove era stato nascosto il cadavere. L’uomo aveva, inoltre, beneficiato dello sconto di un terzo della pena per la scelta del rito alternativo.

L’uomo era stato estradato in Italia dalla Spagna dopo aver scontato una pena di 11 anni nelle carceri iberiche per aver ucciso un’altra donna: proprio in occasione di quell’arresto si decise a raccontare quanto avvenuto ad Olgiate Olona qualche anno prima.

L’appello era stato presentato dall’avvocato Davide Toscani che riteneva si dovesse calcolare la pena non dal massimo edittale (24 anni) ma dal minimo (21), cercando di ottenere una diminuzione della pena per il suo assistito. I giudici milanesi non hanno ritenuto, però, accoglibile la sua richiesta e hanno confermato la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare a Busto Arsizio: «Attendiamo di leggere le motivazioni per poi valutare se è il caso di ricorrere in Cassazione» – ha commentato il legale.